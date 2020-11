Chi è Ben di Friends? Il personaggio di un piccolo Cole Sprouse che non ricordavate

Cole Sprouse è uno dei due famosi gemelli della TV divenuti, seguentemente, celebri per il loro ruolo in Zack e Cody. Quale era il suo ruolo in Friends e cosa fa oggi?

In Friends (sapevate che poteva chiamarsi in un altro modo?), Cole Sprouse ha interpretato Ben, il primo figlio di Ross avuto con Carol. Nelle prime due stagioni venne interpretato da un giovanissimo Michael Gunderson, mentre dalla terza alla quinta si sono alternati i due gemelli Charles Thomas e John Christopher Allen. Dalla sesta all'ottava stagione il ruolo passò proprio a Cole Sprouse il quale divenne celebre anche per il suo allontanamento dalla serie dato che suo padre, Ross, era totalmente disinteressato al figlio.

Pare infatti che Ross avesse un interesse molto più intenso nei confronti di Rachel e della figlia Emma, decidendo di mettere da parte Ben tanto che lo stesso attore Cole Sprouse ha più volte affermato di notare un certo distacco di Ross da lui e che in fondo non era proprio ciò che si può definire il padre ideale.

I gemelli Sprouse erano già famosi nel mondo di Hollywood per il loro ruolo combinato in Grace Under Fire in cui sono stati Patrick Kelly per cinque stagioni. Sono divenuti celebri, però, a dodici anni quando la Disney ha lanciato la sitcom Zack e Cody al Grand Hotel, durata tre stagioni e seguita da uno spin-off.

Recentemente Cole si è fatto conoscere per essere un bravissimo fotografo che ha scattato per Vogue Uomo, W Magazine, Teen Vogue e il The Sunday Times. Dal punto di vista televisivo invece è comparso nella seguita serie teen-drama Riverdale nei panni del co-protagonista Jughead Jones.

Vi lasciamo ad alcuni dettagli su come venivano girate le scene di Friends.