Chi è Beta in The Walking Dead? La spiegazione sulla vera identità del villain

Uno degli inquietanti Sussurratori di The Walking Dead era Beta, interpretato da Ryan Hurst, che ha saputo terrorizzarci abbastanza nei panni del villain braccio destro di Alpha.

Il volto di Beta non è stato mostrato per molto tempo, mantenendo segreta la sua identità. Anche una sequenza flashback di Alpha (Samantha Morton) è riuscita a proteggere attentamente l'identità di Beta.



Ma nel dodicesimo episodio della decima stagione, la battaglia tra Hilltop e i Sussurratori imperversa e l’identità di Beta viene in parte svelata. I combattimenti causano la separazione di alcuni, costringendo Alden (Callan McAuliffe), Kelly (Angel Theory) e Gamma (Thora Birch) a viaggiare da soli.

Beta tende un’imboscata a Gamma che gli strappa via parte della maschera prima di morire. Con il volto di Beta parzialmente esposto, un Sussurratore che sopraggiunge è in grado di riconoscerlo. Beta, non volendo far sapere a nessuno chi è veramente, reagisce uccidendolo all'istante.

Prima della sua morte però ci fornisce un’informazione molto importante, cioè che la voce di Beta gli suona familiare.

Questa scena rivela che una delle più importanti teorie dei fan su Beta è vera, nella quinta stagione di Fear the Walking Dead l'identità di Beta ci era già stata svelata. Ci viene mostrata la copertina di un album in vinile con il volto di un uomo barbuto con un cappello, e la persona in questione sembrava simile all'attore Ryan Hurst. Ciò ha portato i fan a pensare che Beta di The Walking Dead è in realtà un cantante.

Successivamente The Walking Dead ha confermato questa teoria quando Beta entra in un albergo e vede un suo poster di "Half Moon" insanguinato appeso alla parete, il suo nome d'arte. Beta reagisce urlando e distruggendo una chitarra prima di salire sul tetto e mettere un suo disco per attirare l'orda di zombie.

Ecco spiegato perché Beta non si toglie mai la maschera, essendo una ex celebrità, Beta sa che può essere facilmente riconosciuto. Nel fumetto era un giocatore di basket e attore mentre la sua controparte televisiva era un cantante.



Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead arriveranno a Marzo su FOX e il produttore Scott Gimple si è detto entusiasta dei nuovi episodi di The Walking Dead.