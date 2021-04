Chi era il capo dei Peaky Blinders? La vera storia dietro la banda inglese

Una delle serie più apprezzate degli ultimi anni è, senza dubbio, Peaky Blinders, che si appresta a concludersi (almeno per quanto riguarda la serie TV) con la sua sesta stagione, in attesa della pellicola cinematografica che ne andrà a terminare la storia definitivamente. Oggi, vogliamo trattare di una particolare curiosità sullo show.

Abbiamo visto insieme quante sigarette il personaggio di Thomas Shelby consumi ogni stagione in Peaky Blinders, ma il nostro interesse odierno è di trattare delle origini storiche della banda e, in particolare, proprio del suo capo, interpretato nella serie da Cillian Murphy.

Figure a confronto

Come ormai sappiamo bene, Peaky Blinders è basata su eventi reali (in un nostro interessante approfondimento abbiamo visto la vera storia dei Peaky Blinders); tuttavia, non tutti i fatti sono seguiti pedissequamente.

Per esempio, Thomas Shelby in realtà non è mai esistito, e il suo ruolo - stando alle ricostruzioni storiche - era di Thomas Gilbert, il membro più anziano del gruppo, di fatto il leader della banda di gangster. In un secondo momento (secondo le testimonianze), potrebbe aver assunto il nome di Kevin Mooney, e probabilmente ha usato svariati pseudonimi nel corso della sua vita. Con ogni probabilità, la scelta del nome Thomas per il personaggio di Murphy, è stata fatta proprio ispirandosi a Gilbert, passato alla storia come il leggendario capo dei Peaky Blinders.

Tuttavia, in molti sono convinti che la personalità di Shelby sia largamente ispirata al leader dei Birmingham Boys, ovvero Billy Kimber, che è apparso nel corso della prima stagione dello show.

Conoscevate la vera storia del leader dei Peaky Blinders? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!