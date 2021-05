Chi è il chiaroveggente di Agent of Shield? Alla riscoperta del primo villain

Agents Of SHIELD ha debuttato su ABC nel 2013 e vedeva protagonista Phil Coulson (Clark Gregg) apparentemente morto dopo essere stato accoltellato da Loki nel film The Avengers. Come e perché Coulson sia ancora vivo è un grande mistero per tutta la prima stagione che vede nel cast anche Bill Paxton, nei panni di John Garrett, il chiaroveggente.

Recentemente è stato annunciato che Agents of Shield non fa più parte del canone MCU, ma il team di Agents Of SHIELD ha affrontato alcuni formidabili nemici nell’arco delle sue sette stagioni, e oggi vogliamo parlarvi del John Garrett interpretato da Bill Paxton in sei episodi.



Garrett era un agente dello SHIELD ma alla fine si è rivelato essere "il chiaroveggente", un membro dell'HYDRA che con questo alias ha fondato il Progetto Centipede al fine di creare un esercito di supersoldati e rigenerare le parti del suo corpo rimpiazzate da protesi cibernetiche a seguito di un incidente a Sarajevo di cui colpevolizza lo S.H.I.E.L.D.. Garrett aveva un passato complesso con Coulson e ha fatto da mentore a Grant Ward.

John odiava lo SHIELD sin da quando lo avevano abbandonato durante un'operazione in Vietnam, ma soprattutto dopo ciò che gli era successo a Sarajevo restando gravemente ferito in un’esplosione.



Garrett sopravvisse a quelle ferite e pur mantenendo la sua copertura come fedele agente SHIELD si unì all’HYDRA. Con l'aiuto della società Cybertek, diventò il primo soggetto di prova nel Progetto Deathlok, un progetto portato avanti dai nuovi alleati di Garrett (HYDRA e Cybertek) per costruire un super soldato tramite protesi cibernetiche.



L'uomo si unì allo SHIELD perché pensava che sarebbe stato parte di qualcosa di più grande di lui ma quando lo SHIELD si è rivoltato contro di lui, lasciandolo quasi morto, si è alleato con l'organizzazione che credeva non avrebbe mai lasciato morire i suoi agenti, l'Hydra.



Nonostante il suo soprannome non poteva vedere il futuro e invece usò la sua autorizzazione di livello 7 per visualizzare informazioni classificate e diventare la mente dietro il Progetto Centipede con l'obiettivo creare dei Super-Soldati e sintetizzare il farmaco GH.325 di cui aveva bisogno per curare i suoi organi. Non riuscì nella sua missione anche grazie a Nick Fury e gli agenti dello SHIELD che lo hanno combattuto.

È stato ucciso da Coulson nel finale della prima stagione dopo essere diventato il mentore di Grant Ward e averlo introdotto all'Hydra. Prima della prematura scomparsa di Bill Paxton non c'erano piani per riportare Garrett in scena in qualche modo.



