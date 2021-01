Chi compose le sigle di Happy Days? Ecco i nomi dietro le storiche canzoni

Un vecchio jukebox Seeburg, il braccio che si appoggia su un disco che gira e sulle parole "Sunday Monday, happy days..." ecco che partono i titoli di testa della celebre sitcom americana.

Le note della sigla di Happy Days vennero composte nel 1974 da Norman Gimbel e Charles Fox già autori delle colonne sonore di Wonder Woman, Love Boat e Laverne e Shirley. Il tema originale della sigla di Happy Days fu la famosa canzone del 1955 di Bill Haley and his Comets "Rock around the clock" che divenne subito una hit ed un classico in tutto il 1974 come risultato del successo di Happy Days.

Questa canzone doveva essere usata solo nei titoli di coda, ma grazie al grande successo venne promossa anche come sigla di apertura dello show dopo sole due stagioni. Nella terza stagione, però, venne realizzata anche una seconda sigla sempre dal titolo di "Happy Days", ma realizzata da Pratt & McLain che voleva ripetere il successo della precedente. Nel 1976 arrivò solo al 5° posto nelle Hit Parade, ma rappresentò il maggior successo discografico della band e anche uno dei rari casi in cui una sigla televisiva era stata inserita in un disco.

Nel 1983, per l'undicesima e ultima stagione di Happy Days, la sigla venne rimaneggiata in uno stile più moderno e interpretata da Bobby Arvon. La canzone non ebbe mai il successo iniziale, anche perché l'interesse per la serie era ormai scemato, ma stranamente riacquisì interesse nel 2007 quando divenne il tema portante del musical tratto dalla sitcom con nuove canzoni del cantautore Paul Williams.

Sapevate, inoltre, che Happy Days ebbe anche una serie animata. Infine, ecco perché nella versione italiana di Happy Days mancavano le risate di sottofondo.