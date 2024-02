Chi conduce Sanremo 2024 con Amadeus? La lista dei co-conduttori

Il Festival di Sanremo vanta una lunga tradizione non solo di conduttori, ma anche di spalle: dalle ormai anacronistiche vallette ai veri e propri co-conduttori delle ultime edizioni, la kermesse ha sempre coinvolto nomi di un certo prestigio e anche quest'anno non sarà certo da meno, come confermano le scelte di Amadeus.

Nel corso delle cinque serate di questa 74esima edizione del Festival canoro, il padrone di casa per la quinta volta consecutiva si farà infatti affiancare da altrettanti co-conduttori, il cui nome corrisponderà in alcuni casi a quello di un big della musica: si parte già da stasera con Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con Due Vite e al quale verrà concesso, non a caso, uno spazio per esibirsi in qualità di superospite.

La seconda serata sarà appannaggio di un altro nome in gara lo scorso anno, vale a dire Giorgia: anche alla strepitosa voce di Di Sole e d'Azzurro è facile immaginare verrà lasciato un po' di spazio per fare ciò che sa fare meglio, ovvero cantare; durante la terza serata sarà quindi Teresa Mannino ad affiancare Amadeus, che durante la quarta serata potrà invece avvalersi della collaborazione di un altro mostro sacro del piccolo schermo come Lorella Cuccarini.

Si chiude durante la finale con l'amico di sempre, quel Fiorello che ha accompagnato Amadeus lungo tutta la durata della sua ormai quinquennale esperienza sanremese: per entrambi, giurano i due, sarà l'ultima volta. Conduttori a parte, intanto, qui vi lasciamo la scaletta ufficiale della prima serata di Sanremo 2024.