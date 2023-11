Chi condurrà Sanremo 2024? Amadeus svela i co-conduttori, c'è anche Fiorello

Mentre siamo in attesa di scoprire i campioni in gara a Sanremo 2024, Amadeus ha svelato la lista dei co-conduttori e co-conduttrici che lo affiancheranno durante le cinque serate del prossimo febbraio, in programma dal 6 al 10.

Oltre a Marco Mengoni, che era stato già annunciato da Amadeus e che presenterà una serata, Amadeus ha scelto Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, con quest’ultima che sarà presente nella serata delle cover in una puntata che si preannuncia davvero imperdibile.

Nella fattispecie, il mercoledì sarà la volta di Giorgia, che lo scorso anno era in gara ed aveva vinto nel 1995 a Sanremo. Il giovedì toccherà alla comica ed artista Teresa Mannino, mentre il venerdì a presentare Sanremo insieme ad Amadeus ci sarà la conduttrice, cantante, attrice e ballerina Lorella Cuccarini.

In finalissima invece ci sarà Fiorello, che ha presentato le prime due edizioni del Sanremo di Amadeus, e che chiuderà il cerchio “portandoselo via” visto che Sanremo 2024 sarà l’ultima targata Ama. A Viva Rai 2, questa mattina, Fiorello ha confidato di non sapere di essere tra i co-conduttori di Sanremo 2024, ed ha affermato che “Amadeus mi ha fatto il tranello”. “Ieri sera al Tg1 avete visto ne ha fatto un'altra, si è impossessato del Tg1 per annunciare le Cocò, tra le Cocò c'è un Cocò che sono io. Tutti possono pensare che Amadeus abbia finto, io davvero non lo sapevo. I patti erano "Io faccio uno sciopero contro di lui". Noi faremo tutte le serate del Festival, gli dissi "sabato vengo e ce ne andiamo". Lui mi ha fatto il tranello al Tg1” ha affermato il comico.