Chi condurrà Sanremo dal 2025? Un nome eccellente si fa già avanti

Mentre la macchina organizzativa per Sanremo 2024 si è già messa in moto, con il direttore artistico Amadeus che vuole lasciare un ricordo ancora migliore dopo le quattro edizioni dei record, si inizia già a parlare di colui (o colei, o coloro) che dovranno raccogliere la pesante eredità di Amadeus.

Se i nomi che più circolano in rete sono quelli dei giovani Alessandro Cattelan, Andrea Deloglu e Stefano De Martino che sono in trampolino di lancio in TV ed in Rai, c’è un nome eccellente che anche in passato ha condotto il Festival e che non ha escluso alla possibilità di tornare all’Ariston.

Stiamo parlando di Carlo Conti, che fresco di rinnovo del contratto con la Rai, nel corso della presentazione della 13esima edizione del “Tale e Quale Show”, a precisa domanda “tornare a presentare il Festival di Sanremo?” ha risposto con un sonoro “mai dire mai”, per poi aggiungere che “questo vale anche se mi proponessero di condurre la 'Domenica Sportiva' o 'Linea Blu’”.

Ovviamente la dichiarazione è stata abbastanza forte dall’attirare la curiosità dei giornalisti presenti negli Studi Frizzi, che gli hanno anche chiesto quali modifiche apporterebbe all’attuale format. “Di sicuro, non ripeterei la gara a eliminazione dei cantanti presente quando ero io il conduttore. È una delle cose giuste decise da Amadeus e questa cancellazione non toglie nulla al pathos del festival" ha spiegato Conti, che eventualmente intenderebbe continuare nel solco di Amadeus, che intanto ha confermato che Sanremo 2024 sarà l’ultimo. Questa volta non c’è spazio per sorprese o ripensamenti, e la Rai deve guardare al futuro.