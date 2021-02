Chi ha creato il Sottosopra? La teoria sul più grande mistero di Stranger Things

Ci sono molti misteri in Stranger Things a cui le sue tre stagioni finora non sono riuscite a rispondere, ma la stagione 4 potrebbe risolverne qualcuno.

Tra questi c'è il Sottosopra e le sue origini, ma una teoria dei fan suggerisce che dietro la sua origine possa esserci proprio Undici. La prima stagione di Stranger Things ha introdotto gli spettatori nella città immaginaria di Hawkins, in Indiana, e Hawkins Lab, dove si stavano svolgendo alcuni esperimenti pericolosi e misteriosi. Uno di questi è andato storto e ha finito per aprire una porta verso una dimensione parallela, denominata "Sottosopra".

In quella stessa stagione, Will Byers (Noah Schnapp) è scomparso e ha trascorso dei giorni intrappolato nel Sottosopra. La seconda stagione di Stranger Things ha affrontato le conseguenze del tempo trascorso da Will nell'altra dimensione e l'apparizione di una nuova minaccia mostruosa: il Mind Flayer. Poi è arrivata la stagione 3, che aveva un Mind Flayer nuovo e migliorato, ha rivelato che i russi avevano un laboratorio segreto sotto il nuovo Starcourt Mall, abbiamo visto Undici perdere i suoi poteri e indotto tutti a pensare che Jim Hopper fosse morto. Stranger Things è stato pieno di misteri e mostri cattivi, ma non dimentichiamoci della cosa più importante: le origini del Sottosopra.

L'altra dimensione continua ad essere un enigma non solo per gli spettatori ma anche per i personaggi della serie, al punto che i fan hanno cercato di dare alcune spiegazioni alle origini. Una di queste suggerisce che era tutta una creazione di Undici.

Cosa è il Sottosopra?

Il Sottosopra è una dimensione che esiste in parallelo al mondo umano. Le sue origini sono sconosciute e la sua storia iniziò quando Undici entrò in contatto con il Demogorgone durante un esperimento. Questo incontro ha aperto una porta tra le due dimensioni, permettendo al Demogorgone e ad altre creature di attraversare il mondo umano. Questo evento ha causato il panico presso Hawkins Lab, permettendo a Undici di fuggire. Nel frattempo, il Demogorgone si è mosso tra i mondi creando ferite temporanee nel tessuto dello spazio e del tempo. Come è stato creato il Sottosopra e come è possibile che abbia le stesse identiche posizioni, edifici, alberi e altro ancora come Hawkins è ancora sconosciuto, ma alcuni credono che sia tutto dovuto a una creazione umana, o meglio ad alcuni poteri speciali umani.

La teoria dei fan

Una teoria dei fan pubblicata su Reddit suggerisce che Undici abbia creato il Sottosopra come se fosse una manifestazione di tutti i traumi e gli abusi che ha subito per anni all'Hawkins Lab. La madre di Undici, Terry Ives, faceva parte di un programma governativo noto come MKUltra, in cui era sottoposta a molti esperimenti che coinvolgevano droghe psichedeliche e deprivazione sensoriale. Terry è rimasta incinta e ha dato alla luce una ragazza, Jane, che è nata con abilità psicocinetiche come risultato di tutti gli esperimenti che Terry ha subito. Immediatamente dopo la sua nascita, Jane è stata rapita dal dottor Brenner, facendo credere a Terry di aver avuto un aborto spontaneo.

Jane, in seguito etichettata e conosciuta come Eleven, è cresciuta in Hawkins Lab con Brenner come sua unica figura genitoriale. Lì ha svolto molti test ed esperimenti con lo scopo di esplorare i suoi poteri (tra quelli telecinesi, percezione extrasensoriale e biocinesi) e approfittarne, trasformandola in un'arma tutta loro. Durante questo periodo, Undici ha subito molti traumi e abusi, poiché veniva trascinata e rinchiusa in una cella solitaria per lunghi periodi di tempo, tra le altre cose. È possibile, quindi, che l'altra dimensione sia una manifestazione fisica del trauma di Undici e che il Demogorgone e tutte le creature in esso siano rappresentazioni dei suoi aggressori. Dopotutto, ciò che ha aperto il portale è stato il contatto di Undici con il Demogorgone, un'esperienza traumatica a sé stante, che ha innescato la materializzazione del trauma di Undici come un mondo oscuro e parallelo.

Alcune prove a favore della teoria

La migliore prova che il Sottosopra sia stato creato da Undici è che la sua storia è sconosciuta prima dell'apertura del portale per il Sottosopra, così come le sue origini. L'altra dimensione è un luogo solitario, con solo il Demogorgone, gli altri piccoli demogorgoni e il Mind Flayer che vivono lì, il che potrebbe essere interpretato come la solitudine attraversata da Undici durante il suo periodo all'Hawkins Lab, e le diverse creature sono una rappresentazione di Brenner, gli scienziati e le guardie che l'hanno rinchiusa nella cella. Il Sottosopra e le sue creature sono diventate le loro entità separate, ma hanno ancora un collegamento con il loro creatore, il che spiegherebbe come Undici sia stata in grado di riconoscere Will nelle foto a casa di Mike. Altre prove evidenziate dai fan di Stranger Things sono l'attrazione del Demogorgone per il sangue, ma questa scompare quando Undici sanguina dal naso, oppure la battaglia nell'episodio finale della prima stagione quando allunga la mano destra per incanalare i suoi poteri e il mostro fa lo stesso e tante altri esempi accaduti nel corso delle tre stagioni che non vogliamo spoilerarvi.

Voi cosa ne pensate? Quello che sappiamo per certo è che la quarta stagione di Stranger Things non sarà l’ultima, continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sulla data d’uscita e scoprite come Millie Bobby Brown ha ottenuto il ruolo di Undici in Stranger Things.