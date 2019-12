Chi ha dato da mangiare a Baby Yoda dopo la mezzanotte?

Joe Dante li aveva avvertiti, ma loro lo hanno ascoltato? No. Ed ecco che succede quando in The Mandalorian danno da mangiare a Baby Yoda dopo la mezzanotte...

"Li avevamo avvisati... Ma non ci hanno dato ascolto..." scrive Joe Dante, il regista del cult anni '80 I Gremlins, su Twitter.

Dante ha ricondiviso un articolo di NwsThump che faceva scherzosamente riferimento, vista anche la somiglianza di Baby Yoda con i mogwai, alla celebre terza regola recitata nella sua pellicola: "Non dare da mangiare [a un mogwai] dopo la mezzanotte".

Non sappiamo ancora molto su Baby Yoda, eccetto che è praticamente nato per stare sotto i riflettori, data anche la sua enorme popolarità sul web (Baby Yoda influencer avrebbe spopolato, non fatichiamo a crederlo), e gli enormi ricavati che ne verranno fuori dal merchandising (così come delle perdite dovute al ritardo dell'uscita dei gadget di Baby Yoda).

Jon Favreau, creatore e showrunner della serie, ha affermato che "verremo a conoscenza di altri dettagli sul personaggio con il passare degli episodi della stagione". Yoda, dice Favreau, "era sempre avvolto da un aura di mistero [...] non sappiamo molto sulla sua provenienza o sulla sua specie. E credo che sia il motivo per cui sono così curiosi riguardo a questo piccoletto della stessa specie".

The Mandalorian va in onda ogni venerdì su Disney+ nei paesi in cui è attivo il servizio. Qui potete trovare le nostre prime impressioni su The Mandalorian.