Chi è Dino Kelly? Cosa dovete sapere sulla star di Alessandro Magno di Netflix

Dino Kelly è una delle stelle emergenti che formano il cast della nuova, discussa docuserie di Netflix Alexander: The Making of a God, con i fan che stanno davvero amando il suo personaggio e il suo ruolo nello show. Kelly interpreta Tolomeo nella serie, ovvero uno degli ufficiali militari più fedeli e fidati del condottiero e conquistatore greco.

Molto prima di recitare in Alexander: The Making of a God, Kelly si è diplomato alla Royal Academy of Dramatic Art (una delle più prestigiose e antiche scuole di recitazione di Londra, Inghilterra) nel 2015. Conosciuta anche come RADA, l'accademia accetta solo fino a 28 nuovi studenti ogni anno nel suo corso di recitazione. Tra gli ex allievi dell'accademia figurano attori leggendari come Anthony Hopkins, Sean Bean e Ralph Fiennes, il che significa che Dino ha seguito le orme dei migliori.

Il giovane attore ha preso parte anche a diversi spettacoli teatrali ed è noto soprattutto per il suo ruolo in una commedia intitolata Old Bridge, rappresentata al Bush Theatre di Londra, in Inghilterra. La produzione ha vinto il premio Outstanding Achievement in Affiliate Theatre agli Olivier Awards del 2022 ed è stata anche nominata come Miglior Produzione OffWestEnd ai 22° Annual WhatsOnStage Awards.

Uno dei primi ruoli importanti di Kelly è stato quello in Peaky Blinders, dove ha interpretato il personaggio di Goliath. Grazie alla sua altezza imponente e alla sua corporatura massiccia, Dino è stato considerato perfetto per il ruolo e ha avuto la possibilità di lavorare al fianco di Tom Hardy.

Un altro nome importante con cui Dino è orgoglioso di aver lavorato è Gerard Butler. I due hanno recentemente terminato le riprese del film Nella tana dei lupi 2, attualmente in post-produzione. Si tratta del sequel dell'originale Nella tana dei lupi, uscito nel 2018. Dino ha anche avuto modo di festeggiare la fine delle riprese con Butler condividendo una foto su Instagram che lo ritrae insieme all'attore.

L'attore ha anche svolto il ruolo di doppiatore in alcuni dei più grandi videogiochi di tutti i tempi. La sua prima esperienza nel settore è avvenuta quando ha interpretato Guillaume de Launfal nella versione inglese di The Witcher 3: Wild Hunt.

Dino è riuscito anche a ottenere un ruolo da doppiatore anche nel remake del 2020 di Demon Souls di FromSoftware, un altro gioco molto apprezzato dalla comunità dei gamers. In questo titolo ha doppiato Garl Finland, importante PNG del gioco.