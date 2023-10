Chi è Doctor Who? Tutto sulla serie cult in arrivo su Disney+

Chi è Doctor Who? Oggi non sono in molti, soprattutto tra il pubblico di più giovani, a conoscere la storia serie tv britannica, ma con l'arrivo di Doctor Who su Disney+ le cose potrebbero cambiare.

Doctor Who è la serie televisiva d'azione e avventura più longeva al mondo, con 60 anni di storia e oltre 100 premi vinti: con ben 59 anni di programmazione (continuativi dal 1963 al 1989, e poi ripresa nel 2005 dopo una lunga pausa) e più di 800 episodi (prima realizzati in bianco e nero e poi a colori a partire dal 1970) detiene il record di serie televisiva di fantascienza più longeva al mondo e anche quello per il maggior successo in termini di ascolti televisivi, vendite di libri, DVD e traffico su iTunes, primati che sono valsi diverse citazioni nel Guinness World Records.

Il programma, considerato una pietra miliare della cultura popolare soprattutto nel Regno Unito, dove nasce per la BBC nel 1963, racconta la storia del Signore del Tempo, ovvero un alieno viaggiatore del tempo che assume sembianze umane e si fa chiamare Il Dottore: la sua missione è quella di esplorare l'universo - lo fa grazie al mitico TARDIS, una macchina senziente capace di viaggiare nello spazio e nel tempo che ha l'aspetto di una cabina blu della polizia inglese - spesso e volentieri in compagnia di alleati terrestri, che lo aiutano ad affrontare i suoi nemici, a salvare interi mondi e ad aiutare chiunque sia in difficoltà.

Per altri contenuti, scoprite a che punto è la produzione della nuova stagione di Doctor Who, che arriverà nel 2024 su Disney+.