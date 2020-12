Chi ha doppiato Dr. House? Tutto sulle varie voci italiane del personaggio

Dr. House - Medical Division è una serie televisiva del genere medical drama andata in onda dal 2004 negli Stati Uniti e dal 2005 in Italia. La serie è stata creata da David Shore e ha visto Hugh Laurie nei panni dell'attore protagonista.

La serie Dr. House - Medical Division è stata realizzata prendendo spunto dall'opera letteraria Sherlock Holmes, solo che nel caso del medical drama i sospettati erano proprio le malattie che giornalmente Gregory House e il suo team dovevano provare a curare.

La serie ebbe un successo incredibile anche in Italia grazie anche alle sue numerose repliche. Molti, però, non sanno che il personaggio di Gregory House ha avuto, nel nostro Paese, ben due doppiatori differenti.

Il 14 gennaio 2011, infatti, venne trasmessa in Italia la prima puntata della settima stagione della serie tv Dr. House – Medical Division. In quel caso molti spettatori, però, notarono una certa differenza nel tono di voce del burbero Dr. Gregory House, interpretato da Hugh Laurie e il motivo era chiaro: la voce era quella del doppiatore/attore Luca Biagini.

Biagini prese l'eredità dello storico doppiatore di House, Sergio Di Stefano, venuto a mancare il 17 settembre 2010 a causa di un infarto all’età di soli 71 anni. Tra gli attori doppiati da Biagini lungo la sua carriera dell'epoca spiccavano comunque nomi di altissimo calibro come come John Malkovich (doppiato anche da Di Stefano), Denzel Washington, Gabriel Byrne, Ed Harris, Kevin Kline, Michael Keaton in Batman, Hugo Weaving nella trilogia de Il Signore degli Anelli e Bruce Willis ne L’esercito delle dodici scimmie. Biagini era anche conosciuto come attore nella celebre soap opera italiana Centovetrine, nei panni di Edoardo Della Rocca.

La differenza di timbro vocale fece storcere il naso ai fan della serie solo nei primissimi episodi, poi si abituarono. In ogni caso da lì a poco, la serie si sarebbe conclusa con l'ottava stagione. Di Dr. House, comunque, ricorderete inoltre la sua zoppia che spesso lo rendeva veramente insopportabile caratterialmente, ecco spiegato il motivo di tale problema.