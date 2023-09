Chi sono i doppiatori di One Piece di Netflix? Tutti gli attori della versione italiana

Dopo aver visto insieme il budget della prima stagione di One Piece, andiamo alla scoperta del cast di doppiatori italiani scelti da Netflix per dare voce ai personaggi nella versione in lingua italiana del remake live-action del manga e dell'anime di Eiichiro Oda.

Ecco nell'elenco qui sotto i doppiatori italiani di One Piece, le cui voci sono disponibili su Netflix selezionando il doppiaggio nella nostra lingua:

Leonardo Della Bianca: Monkey D. Rufy

Veronica Puccio: Nami

Manuel Meli: Roronoa Zoro

Alex Polidori: Usop

Alessandro Campaiola: Sanji

Dario Oppido: Monkey D. Garp

Emiliano Coltorti: Bagy il Clown

Riccardo Suarez: Kobi

Vi ricordiamo che, se siete fan di lunga data dell'anime originale, su Netflix è possibile guardare il remake live-action di One Piece con le voci dei doppiatori giapponesi del cartone animato, dato che per la versione nipponica della serie Netflix la piattaforma di streaming ha convocato tutti gli attori che avevano dato voce e vita ai personaggi di Eiichiro Oda negli episodi dell'anime.

Per altre letture, ecco tutto quello che dovete sapere sul rinnovo di Netflix per una seconda stagione di One Piece: a differenza di quanto accaduto con The Witcher e Stranger Things, infatti, la piattaforma di streaming on demand non ha ancora confermato i nuovi episodi di One Piece, e seguirà lo stesso modello utilizzato in tempi recenti con Mercoledì, Squid Game e The Sandman.