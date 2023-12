Chi sono gli esclusi da Sanremo 2024? Non ci sono solo i Jalisse

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i cantanti in gara a Sanremo 2024 da Amadeus nel corso del TG1 delle ore 13. E tra una conferme a l'altra, è emersa anche la lista dei presunti esclusi.

Ma andiamo per ordine: questi sono i big in gara a Sanremo 2024, a cui si aggiungeranno i tre finalisti di Sanremo Giovani la cui finale andrà in onda il 19 Dicembre su Rai1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Chi partecipa a Sanremo 2024?

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Francesco Renga e Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazzelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

I Ricchi e Poveri

A questi si aggiungeranno tre tra:

Bnkr44

Clara

Dipinto

Fellow

Grenbaud

Jacopo Sol

Lor3n

Nausica

Omini

Santi Francesi

Tancredi

Vale LP

Le reaction arrivate dai social però ci hanno anche consegnato qualche indicazione sui nomi che non sono stati accettati da Amadeus. Per i Jalisse si tratta della 27esima esclusione, dopo la vittoria del 1997 con Fiumi di Parole, ma non sono soli.

Nemmeno Ermal Meta, che nel 2018 aveva trionfato con Fabrizio Moro e che due anni fa era dato da tutti come il favorito assoluto, ce l'ha fatta, così come Francesco Gabbani che aveva vinto nel 2017. Tra gli esclusi anche Al Bano, che manca la sedicesima partecipazione al Festival, la vincitrice del 2014 Arisa, Malika Ayane, Marcella bella, Patty Pravo, Bresh, Zero Assoluto, Alan Sorrenti e Calibro 35 ed Alexia. Non avrebbero invece presentato alcun brano i Pinguni Tattici Nucleari, mentre è un mistero l'assenza dei Pooh che alla vigilia erano dati come certi nel cast.

Amadeus ha comunque spiegato di aver ricevuto circa 400 canzoni, e la scelta è stat amolto difficile.