Chi è la fidanzata di Jannik Sinner? Mistero svelato a San Siro

Jannik Sinner è l’uomo del momento: il tennista, campione di Coppa Davis con l’Italia, sta ricalcando le orme dei più grandi campioni dello sport del passato ed il suo nome è sulla bocca di tutti. Anche degli appassionati di gossip che erano alla ricerca di informazioni sulla sua vita privata.

Jannik è noto per essere una persona molto riservata, ma durante la partita tra Milan (di cui è grande tifoso) e Borussia Dortmund di ieri sera ha di fatto “confermato” a tutti l’identità della sua fidanzata. Il tennista infatti era allo Stadio San Siro in compagnia della modella Maria Braccini, che era stata al centro di qualche gossip per una presunta rottura con l’atleta italiano. A scatenare ulteriormente le indiscrezioni ci ha pensato anche la riservatezza dello stesso Jannik, che non è stato paparazzato insieme alla modella, tanto meno ha pubblicato sui propri social nessuna fotografia per confermare la relazione.

Ieri sera però sugli spalti Sinner era in compagnia dell’influencer, ed inutile dire che gli scatti sono rapidamente stati ripresi sui social. Maria Braccini è un’influencer molto popolare e conta su Instagram oltre 150mila follower, ed era presente anche alle ATP Finals di Torino per assistere alla partita tra Sinner e Djokovic. Coetanea di Sinner, non è molto attiva su Instagram dove il suo profilo è privato.