Con chi è fidanzata Jenna Ortega? La storia d'amore oltre i rumor di Johnny Depp

Jenna Ortega è una delle giovani star più chiacchierate e discusse degli ultimi tempi grazie alla partecipazione dell’attrice a prodotti che ne hanno accresciuto enormemente la visibilità. Dopo le ultime voci sulla vita privata della californiana, cerchiamo di fare chiarezza a proposito di un’eventuale storia d’amore dell’attrice.

Dopo che sia Johnny Depp che Jenna Ortega hanno smentito le indiscrezioni a proposito di una relazione tra i due, cerchiamo di fare più chiarezza sul punto di vista dell’attrice e sulla sua vita sentimentale riportando le sue parole, rilasciate a Elle Magazine, in proposito.

La protagonista di Mercoledì ha chiarito in modo secco la sua posizione: “Forse sono troppo ossessionata dal mio lavoro, ma l’idea delle relazioni mi stressa. E anche essere così vulnerabile con qualcuno e dover conoscere qualcuno così bene e avere bisogno che ti veda per tutto ciò che sei… il mio cervello sa che non ho bisogno di pensarci in questo momento”.

Una Ortega che ha deciso dunque, senza sbottonarsi troppo, di negare qualsiasi tipo di relazione, almeno per il momento, considerando la sua ascesa come attrice qualcosa di prioritario nella propria vita, spiegando, in un’altra dichiarazione che, in ogni caso la cosa rimarrebbe assolutamente privata.

Le prossime tappe della carriera dell’attrice le permetteranno di aumentare ancora di più la sua fama, posizionandola, vista la giovane età, in quel novero di star di cui sentiremo a lungo parlare nei prossimi anni. A proposito di Jenna Ortega e della sua carriera, vi lasciamo alla nostra recensione di Mercoledì.