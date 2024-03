Chi è l'ultimo finalista del Grande Fratello 2024? Scopriamolo insieme

È cominciata da pochi minuti la finalissima del Grande Fratello 2024 e già abbiamo il nome del sesto finalista! Scopriamolo insieme in attesa di scoprire chi sarà il vincitore dell’edizione 2024 del reality.

Nella serata di oggi, lunedì 25 marzo, si spegneranno i riflettori dell’edizione 2024 del Grande Fratello. A contendersi la vittoria sono Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. In più, l’ultimo finalista reduce da un televoto a tre fra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi è stato appena annunciato in diretta durante la puntata finale: è stato proprio Alfonso Signorini a decretare la vittoria di Letizia Petris come sesto finalista, con il 54% delle preferenze.

Petris è riuscita ad aggiudicarsi l’ultimo biglietto d’oro per la finale dopo ben 197 giorni di reality e 47 puntate. Ma qual è la storia dell’ultima finalista? Letizia Petris nasce a Riccione l’8 giugno 1999 e nel suo periodo adolescenziale si appassiona alla fotografia. Nel 2019 riesce a trasformare il suo hobby in un lavoro vero e proprio quando il rapper Emanuele Caso, in arte Random, la sceglie come fotografa ufficiale. Inoltre, Petris si iscrive all’Università UNIRSM e nel luglio 2022 si laurea in Comunicazione e Digital Marketing.

Si riparte con il televoto flash a tre: il primo è quello tra Beatrice, Rosy e Massimiliano e i due concorrenti più votati saranno salvi. Chi la spunterà questa volta?