Chi è Finn Bennett? Scoprite il nuovo co-protagonista di True Detective: Night Country

Chi è Finn Bennett? Se avete iniziato la visione della nuova serie tv HBO True Detective: Night Country, disponibile in esclusiva su Sky e NOW, ecco cosa dovete sapere sul conto del giovane attore al centro della serie.

L'attore, che nella quarta stagione di True Detective interpreta interpreta Peter Prior, un poliziotto alle prime armi che sta imparando il mestiere dal personaggio di Jodie Foster, ha 28 anni e si trova al capitolo senza dubbio più importante della sua carriera finora: “Sono un attore irlandese-britannico nato a Londra, mio padre è orgogliosamente irlandese, ho vissuto a Hackney tutta la mia vita, sono nato all’ospedale di Homerton. Ho frequentato una scuola locale molto focalizzata su matematica e scienze, andavo bene a scuola ma ero pessimo in quelle cose. Ma il momento più felice della mia settimana era sempre la lezione di recitazione. E poi il sabato facevo Stage Coach a Islington, e loro selezionavano dieci o undici studenti per fare uno spettacolo all'His Majesty's Theatre, il che mi ha portato a fare audizioni per cose come Top Boy e The Liar and Kiri. Io sono il primo attore della famiglia, tutti gli altri hanno fatto cose vere!”

Dopo True Detective, il prossimo progetto di Finn Bennett sarà il film Somewhere in Dreamland, diretto da Colin Tilley: si tratta di un film horror basato sulla graphic novel di Elisa Victoria, con protagonista Whitney Peak, già apparsa nel revival di Gossip Girl. Secondo Variety, la trama riguarda una figura contorta chiamata Mr. Sandman che infesta i sogni dei bulli e mangia i loro occhi.

