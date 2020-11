Chi è Gandia nella casa di carta? Tutto su José Manuel Poga e sul suo personaggio

C'è grande attesa tra i fan per l'uscita della quinta parte de La casa di carta, serie che vedrà la sua conclusione dopo svariati anni di successi. E mentre la scheda Netflix de La casa di carta si è aggiornata, facendoci presagire notizie, ancora non abbiamo una data d'uscita confermata per la fine delle avventure del Professore e della sua banda.

Nell'attesa di scoprirne di più, in ogni caso, abbiamo dedicato allo show Netflix una serie di importanti FAQ e approfondimenti, come per esempio perché la serie si chiama La casa di carta, la motivazione delle canzoni italiane ne LCDP, o del perché i membri della banda de La casa di carta hanno nomi di città. Oggi, invece, vogliamo dedicarci ad approfondire un personaggio quantomai controverso, ovvero quel Gandía (José Manuel Poga) che tanto ha fatto discutere di sé, ed è di certo tra i villain più importanti di tutto lo show.

Partiamo con ordine. Quando ha esordito Cesar Gandía nella serie TV? La prima volta che l'abbiamo visto è stato nel terzo episodio della terza parte dello show, 48 metri sottoterra, e viene presentato come un normale ostaggio, cosa che ovviamente non è. Ben presto, infatti, scopriamo che Gandía è il capo della sicurezza del Governatore del Banco de España. Nel corso della quarta stagione, vedremo l'uomo prima tenere come ostaggio Tokyo (Ursula Corbero), e successivamente, detenere e uccidere a sangue freddo la povera Nairobi (Alba Flores).

Gandía stava per essere ucciso da Tokyo per vendetta, dopo che Denver gli ha lanciato contro una granata e la donna si è "guadagnata" la libertà togliendogli le schegge della granata dal braccio, ma l'intervento del Professore (Álvaro Morte), che necessita il capo della sicurezza in vita, blocca tutto. Infine, dopo la riuscita del Piano Parigi, Gandía viene trovato e tramortito da Bogotà. Staremo a vedere come si evolverà il personaggio.

Cosa sappiamo invece dell'attore? José Manuel Poga nasce nel 1980 a Jerez de la Frontera, in Spagna. In patria è conosciuto per aver preso parte a molte serie televisive come Aqui Paz y después Gloria, o Fugitiva, ma dal punto di vista internazionale ancora non ha troppi ruoli alle spalle, ma dopo aver partecipato a La casa di carta, abbiamo potuto anche vederlo nel film originale Netflix La trincea infinita del 2019. Il successo della serie, comunque, siamo certi che potrà portare un gran lustro alla sua carriera.

E ora la palla passa a voi: cosa ne pensate del personaggio di Gandía ne La casa di carta? Vi piace l'attore José Manuel Poga? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!