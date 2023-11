Chi sarà in gara a Sanremo 2024? Spuntano i primi nomi

Se nella giornata di ieri Amadeus ha annunciato che Marco Mengoni sarà co-conduttore di Sanremo 2024, le attenzioni ora sono tutte rivolte verso i possibili cantanti in gara. Qualche indicazione è emersa grazie a Fiorello.

Lo showman, con il suo “VivaRai2” non ha diffuso molte informazioni e nonostante la sua amicizia decennale con il conduttore ha affermato che “quando gli chiedo di Sanremo cambia discorso, svaga. E poi mi fa: “Di che stavamo parlando?””. Bocche cucite quindi a Viale Mazzini, ma intanto sul web si rincorrono le prime voci sui 23 big, che a quanto pare saranno presenti tutti al Casinò di Sanremo il 19 Dicembre 2023 prossimo in occasione di Sanremo Giovani.

Si dà per certa la presenza dei Pooh tra i cantanti in gara, dopo che Amadeus aveva celebrato la reunion lo scorso anno. Tra gli altri nomi che circolano ci sono Biagio Antonacci, Negramaro, Al Bano, i Kolors, Alessandra Amoroso, Subsonica, Angelina Mango, Annalisa, Geolier, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Nek e Renga, gli Zero Assoluto, Calcutta, Irama e Rkomi, Drusilla Foer, Matteo Paolillo, Samuele Bersani, Pinguini Tattici Nucleari, Max Pezzali, e Tedua. Amadeus quindi dovrebbe proporre un mix di giovani voci e nomi che hanno fatto la storia della musica italiana: a quanto pare la direzione artistica avrebbe ricevuto oltre 400 canzoni.