Chi sono i genitori di Loki? Viaggio alle origini del personaggio Marvel di Tom Hiddleston

Il Marvel Cinematic Universe è già pronto a mettersi in mostra un gran numero di film e serie tv come mai prima d'ora. Questo includerà una serie su Disney+ su Loki, il dio del male. Infatti, mentre Loki è morto in Avengers: Infinity War, una sua versione è vissuta grazie alla sua capacità di viaggiare nel tempo.

La serie di Loki mostrerà il Trickster che viaggia nel tempo e porta a termine missioni per la Time Variance Authority. Questo gruppo oscuro è nato per impedire che si verifichino anomalie nel flusso temporale, e sembra che Loki sia bloccato a lavorare per loro dopo che lo hanno sorpreso a muoversi nel tempo con una Gemma dell'Infinito. Ma cerchiamo di scoprire il passato del protagonista vedendo chi sono i suoi genitori.

Loki è un dio della mitologia norrena che, secondo alcune fonti, sarebbe il figlio di Fárbauti e Laufey, e il fratello di Helblindi e Býleistr. Fárbauti è un jötunn (è un tipo di entità in contrasto con gli dei e altre figure, come nani ed elfi, più generalmente conosciuto come un gigante) nella mitologia norrena e di lui si parla nell'Edda in prosa, scritta nel XIII secolo da Snorri Sturluson, e nei canoni degli scaldi dell'età vichinga.

Laufey o Nál, invece, è una figura della mitologia norrena ed è più volte menzionata dal matronimico Loki Laufeyjarson nella poesia eddica e nel patronimico tradizionale Loki Fárbautason in una mitologia in cui la parentela è idealmente considerata attraverso l'ascendenza maschile.

Il significato dei nomi è il seguente: il vecchio nome norvegese Fárbauti è stato tradotto come "attaccante pericoloso", "attaccante della rabbia" o "attaccante improvviso". È un composto formato con il sostantivo fár ('ostilità, pericolo, sfortuna, falsità') allegato al verbo bauta ('colpire'). Il significato del nome antico norvegese Laufey non è chiaro, ma è generalmente considerato correlato a lauf ('foglie, fogliame'), forse attaccato al suffisso -ey (che si trova nei nomi personali femminili come Bjargey), o derivante da un'ipotetica dea-albero chiamata lauf-awiaz ('il frondoso').

Ricordiamo comunque che Loki fu abbandonato da suo padre in un tempio, cercando di lasciarlo morire. Nel 965 d.C., non molto tempo dopo la guerra tra i Giganti e gli Asgardiani, Loki fu trovato dal re Odino. Adottando Loki e usando la stregoneria per alterare il suo aspetto per farlo sembrare un asgardiano, Odino ha cresciuto Loki e suo figlio biologico, Thor, con sua moglie Frigga.

Recentemente, comunque, Kevin Feige ha parlato di Loki come di un vero e proprio poliziesco. In attesa dell'esordio dello show, intanto, un nuovo video ci ha mostrato Charlie Cox nei panni di Loki.