Chi è il Grand'Ammiraglio Thrawn? Tutto sul villain di Ahsoka

Per la prima volta da quando esiste il personaggio, il Grand'Ammiraglio Thrawn ha esordito in live-action quest'anno con la miniserie Ahsoka, con Rosario Dawson nei panni dell'ex-padawan di Anakin Skywalker. Thrawn è considerato uno degli uomini più fedeli dell'Impero Galattico, chiamato non a casa "l'erede dell'Impero". Ecco tutta la sua storia.

I fan occasionali di Star Wars che finora hanno seguito solo i live-action del canone potrebbero chiedersi perché l'esordio del villain interpretato da Lars Mikkelsen abbia suscitato tanto scalpore tra i fan. Chi ha visto le serie animate potrebbe riconoscere il personaggio grazie alla sua partecipazione a Star Wars Rebels, ma non essere a conoscenza della sua storia precedente.

Inoltre, chi non ha letto i romanzi di Star Wars potrebbe non essere pienamente consapevole della profondità della storia di Thrawn nell'universo di Star Wars. I fan che conoscono l'intera storia di Thrawn possono essere certi che il clamore intorno a lui è ben fondato.

All'alba degli anni '90, Star Wars sembrava un franchise morto e sepolto. Non c'era stato un nuovo romanzo dal 1983, Lando Calrissian and the Starcave of ThonBoka, e la serie animata Droids and Ewoks si era conclusa nel 1986, lo stesso anno in cui la Marvel pubblicò l'ultimo numero della sua serie a fumetti di Star Wars, che segnò l'inizio di un'assenza di storie originali di Guerre Stellari durata cinque anni. Dopodiché, il primo film di Star Wars tornò al cinema nel 1987 e la West End Games pubblicò Star Wars: The Roleplaying Game, un'ancora di salvezza per un fandom affamato di nuove storie.

La costruzione del mondo di Star Wars: The Roleplaying Game ha contribuito a gettare le basi per l'inizio dell'Universo Espanso di Star Wars. L'arrivo di Thrawn segnò un punto di svolta.

Star Wars è tornato in auge quando Bantam Spectra ha annunciato un nuovo romanzo di Timothy Zahn che avrebbe continuato le storie di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo cinque anni dopo la morte dell'Imperatore nel Ritorno dello Jedi. Tuttavia, con la scomparsa dell'Imperatore e di Darth Vader, la galassia lontana lontana aveva bisogno di un nuovo cattivo contro cui far scontrare i suoi eroi.

Ecco spiegato l'arrivo del Grand'Ammiraglio Thrawn, l'erede dell'Impero del primo romanzo di Zahn. Thrawn è un Chiss e il suo nome completo è Mitth'raw'nuruodo. Thrawn è il suo "nome di base" Chiss, un'abbreviazione informale dei nomi completi Chiss usata in particolare con gli estranei che potrebbero avere difficoltà a pronunciare i loro nomi completi (l'Imperatore ha sempre chiamato Thrawn con il suo nome completo Chiss).

Uno dei pochi ufficiali della Marina Imperiale ad aver raggiunto il grado di Grand'Ammiraglio, Thrawn (la cui esistenza e designazione come Grand'Ammiraglio sono state tenute fuori dai registri ufficiali, rendendo il suo asso nella manica il segreto dell'Imperatore) era in missione per mettere in ginocchio le Regioni Ignote quando l'Impero è caduto. Al suo ritorno, trovò il resto dell'Impero frammentato e in crisi.

Deciso a riportare l'Impero al suo antico splendore, progettò di rimpolpare i suoi ranghi con una flotta sperimentale di astronavi perdute, chiamata Forza Oscura, e con una legione di cloni creati con la tecnologia di clonazione recuperata dal caveau dell'Imperatore. La Nuova Repubblica aveva regolarmente sconfitto ciò che restava dell'Impero per diversi anni. L'arrivo di Thrawn ha ribaltato la situazione, trasformando una missione di pulizia in un conflitto mortale che avrebbe deciso il futuro della galassia.

Thrawn si scontrava spesso anche con l'Imperatore e Darth Vader. I Signori dei Sith erano governati dalle loro emozioni. Thrawn era spassionato e dedito alla logica strategica e allo studio dell'arte, ritenendo che conoscere la cultura di un nemico gli permettesse di prevedere le sue strategie in combattimento, cosa che gli è stata utile durante le sue campagne. Thrawn non comandava con paura, come facevano Vader e Palpatine, ma con lealtà.

Questo non vuol dire che non potesse essere spietato. Di solito riservava tale ferocia ai suoi nemici, eliminando con freddezza qualsiasi minaccia per la sua gente, ma si comportava in modo simile anche con i suoi subordinati che riteneva indegni dell'uniforme. Una scena famosa vede Thrawn giustiziare un membro del suo equipaggio di plancia in piena vista del resto dei suoi ufficiali, non perché avessero fallito nel loro compito, ma perché si erano rifiutati di imparare.

Relegato il personaggio sotto il banner di Star Wars Legends, durante la Star Wars Celebration del 2016, Lucasfilm annunciò che Thrawn avrebbe fatto il suo debutto canonico nella terza stagione di Star Wars Rebels (doppiato da Lars Mikkelsen). Alla stessa Star Wars Celebration, venne annunciato che Zahn avrebbe scritto un nuovo romanzo di Star Wars, intitolato semplicemente Thrawn.

Ahsoka Tano è alla ricerca di Thrawn da quando è scomparso con Ezra. Alla fine lo ha trovato - realizzando il sogno dei fan di Star Wars di vedere Thrawn in live-action, qui interpretato di nuovo da Mikkelsen. Con un solo episodio rimasto di Ahsoka, sembra improbabile che venga sconfitto entro la fine della miniserie e probabilmente tornerà nella galassia di Star Wars.

Sarà lui il grande villain del nuovo film in sviluppo di Dave Filoni?