Chi è Harald il vichingo? La vera storia del personaggio di Vikings

Vikings è una serie televisiva di genere storico creata e scritta da Michael Hirst che è andata in onda dal 2013 al 2021 per ben 89 episodi spalmati sei stagioni. La serie, ambientata nel IX secolo principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók.

Insieme a lui vi erano, ovviamente, altri personaggi storici come Lagertha, Rollone, Hrafna-Flóki Vilgerðarson, Aelle II di Northumbria, Aslaug Sigurdsdóttir, Björn Ragnarsson, Egberto del Wessex, Horik I, Harald I di Norvegia, Halfdan il Nero, Ívarr Ragnarsson, Etelvulfo del Wessex e Alfredo il Grande.

In questo articolo ci soffermeremo proprio su Harald e sulla sua reale storia. Harald I, il cui vero nome era Harald Fairhair (o Finehair), in norvegese Harald Hårfager e in lingua antica norrena Harald Hárfagri, è stato il primo re a rivendicare la sovranità su tutta la Norvegia. È conosciuto come uno dei più grandi capi guerrieri scandinavi del IX secolo, ottenne il controllo effettivo dei distretti costieri occidentali della Norvegia, ma probabilmente aveva solo un'autorità nominale nelle altre parti del Paese.

Figlio di Halvdan il Nero, sovrano di parte della Norvegia sudorientale e rampollo della dinastia Yngling, l'antica casa reale di Svezia, Harald succedette al padre all'età di 10 anni. La sua prima conquista arrivò con la repressione di una rivolta nella Regione degli altipiani. Un patto con Haakon, conte di Lade, gli permise di perseguire la conquista dei distretti occidentali, culminata nella battaglia di Hafrsfjord, datata 872 dagli storici medievali ma collocata da 10 a 20 anni dopo dagli storici moderni.

Le conquiste e il sistema fiscale di Harald portarono molti capi e i loro seguaci ad emigrare nelle isole britanniche, nelle terre adiacenti e forse in Islanda, che per la prima volta divenne nota agli scandinavi durante l'era del dominio di Harald. Ha acquisito ricchezza attraverso il suo controllo del commercio costiero, ma ha governato indirettamente attraverso capi minori in aree diverse dal suo distretto natale strettamente controllato, nel sud-ovest. Il suo principale contributo governativo risiedeva nello sviluppo delle amministrazioni provinciali attraverso tali capi.

Le informazioni più attendibili sulla vita di Harald sono contenute nelle poesie contemporanee scritte in Islanda nel XIII secolo. La sua carriera è anche descritta in opere storiche islandesi e norvegesi del XII e XIII secolo di dubbia affidabilità, il resoconto più completo è stato invece scritto dall'islandese Snorri Sturluson (morto nel 1241) nell'opera intitolata Heimskringla.

Nella serie Vikings era una minaccia per Ragnar prima della sua morte. Il suo sogno era diventare re di tutta la Norvegia, ma il desiderio venne seguito da Bjorn che divenne l'unico re di Norvegia nonostante la sua morte prematura quando unì tutti i vichinghi contro i Rus, fermando la loro invasione. Harald verrà infine ucciso durante la battaglia finale contro il Wessex.

Sebbene Vikings prenda molti elementi dalla mitologia e dalla storia norrena, non è completamente accurato, cambiando molte cose per adattarsi meglio alla storia che vuole raccontare. Scoprite perché Vikings è terminata dopo sei stagioni e a cosa è ispirato Vikings nei nostri approfondimenti.