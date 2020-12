Chi sono I sussurratori in The Walking Dead? Le origini dei villain tra fumetto e serie

I Sussurratori hanno rappresentato, fino ad ora, la più grande minaccia mai affrontata dai sopravvissuti in The Walking Dead. Alpha ha dato del filo da torcere a tutti quanti e il suo modo di vivere, insieme al suo gruppo con le maschere da zombie, ha suscitato più di qualche brivido tra gli spettatori.

I villain sono silenziosi e snervanti, molto diversi dal dominio tirannico dei Salvatori di Negan, il loro obiettivo, nei fumetti, è quello di distruggere ed abbattere le comunità costruite dai nostri protagonisti perché non credono più in quel tipo di società e ritengono di doversi adeguare al nuovo mondo in mano ai non-morti.



Abbracciano totalmente la vita animalesca e hanno un ordine di branco con Alpha come leader, non usano nemmeno i loro veri nomi per cancellare totalmente le loro identità precedenti. Sono di fatto dei nomadi, non hanno un accampamento fisso e si spostano continuamente ma sono molto attaccati al loro vasto territorio difendono da ogni intruso. Negli anni hanno accumulato una mandria di zombie grazie alla loro tecnica di confondersi e muoversi tra loro.

Nella serie sono apparsi per la prima volta verso la fine della nona stagione dopo che Eugene e Rosita hanno involontariamente messo piede sul territorio di Alpha. Da allora il conflitto è culminato con Hilltop che ha preso la figlia di Alpha come una di loro e i Sussurratori hanno risposto decapitando un gruppo di protagonisti minori tra cui il figlio adottivo di Carol, Henry, e usando le loro teste per segnare un confine da non attraversare assolutamente.



Il mezzo televisivo offre molti modi per rendere ancora più inquietanti i Sussurratori. La musica, la nebbia, i dialoghi, sono strumenti che i fumetti semplicemente non possono offrire e possono rendere la loro presenza più tangibile e minacciosa. L’episodio della decima stagione intitolato "A Certain Doom" conclude l’arco dei Sussurratori, è stato un conflitto prolungato che è costato molto ai nostri protagonisti.



La fine della guerra sia nello show televisivo che nei fumetti inizia con la morte di Alpha. In entrambi i casi, viene uccisa e decapitata da Negan, ed è la sua morte che pone Beta a capo dei Sussurratori spingendolo a vendicarsi con un’orda di zombie, mandandoli all'attacco come un esercito di non morti. Sfortunatamente per lui, viene ucciso da Daryl. Nei fumetti invece è Aaron ad ucciderlo ponendo fine al conflitto.



Nei fumetti non siamo mai riusciti a scoprire molto sulle origini dei Sussurratori mentre nello show abbiamo visto parecchio del passato di Alpha e sua figlia Lydia. Inoltre anche le origini di Beta ci vengono spiegate in The Walking Dead.