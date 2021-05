Chi ha ideato il programma LOL? Ecco com'è nata l'idea per lo show Amazon

Il successo di LOL: Chi Ride è Fuori è ormai indubbio e ha posto lo show di Amazon sotto i riflettori in queste settimane, con migliaia di spettatori pronti ad approfondire e andare alla ricerca del difetto o del dettaglio poco chiaro. In particolare, chi ha ideato il programma e come è nata l'idea?

LOL - Chi ride è fuori è un game show italiano del 2021 distribuito da Prime Video e condotto da Fedez con la partecipazione di Mara Maionchi. Nel team di produttori e registi troviamo Alessio Pollacci alla regia e Chiara Simeoni nei panni di produttrice esecutiva. L'idea, però, non è originale.

LOL: Chi Ride è Fuori, infatti, prende spunto da un format giapponese, Documental (Dokyumentaru), ideato dal comico giapponese Hitoshi Matsumoto e composto da nove stagioni, di cui le prime tre sono disponibili proprio su Prime Video. Il programma ha avuto così tanto successo da avere una propria versione anche in Messico (condotta da Eugenio Derbez), Australia (condotta da Rebel Wilson) e Spagna. La differenza maggiore tra il format giapponese e quello italiano sta proprio nella comicità che nel primo caso è decisamente molto esplicita. Non mancano, infatti, scene di nudo esplicito o di volgarità spinta che in Giappone vanno davvero forti.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.