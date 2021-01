Chi è Lady Whistledown in Bridgerton? Analizziamo il colpo di scena finale

I fan di Bridgerton possono gioire: la seconda stagione della serie è già stata annunciata e quindi sicuramente potremo scoprire nuovi segreti e vivere svariate emozioni con il secondo ciclo di episodi della serie prodotta da Shonda Rhimes. In attesa di novità, non abbiamo comunque lasciato gli appassionati senza i nostri famosi approfondimenti.

Abbiamo già visto, per esempio quante stagioni potrebbe avere ancora Bridgerton, o anche alcune speculazioni circa la presenza di Daphne e il Duca in Bridgerton 2. Oggi, invece, vogliamo tornare sul finale della prima stagione per rispondere a un dubbio che hanno in molti: chi è davvero Lady Whistledown? Proviamo a rispondere insieme.

Avvisiamo, prima di iniziare, che durante l'articolo faremo inevitabilmente spoiler sulla conclusione del primo ciclo di episodi della serie. Quindi, se non avete finito la prima stagione di Bridgerton, vi invitiamo a non andare avanti nella lettura. Iniziamo.

Durante l'ultimo episodio della stagione, nei minuti conclusivi, finalmente abbiamo avuto la risposta alla domanda che ci ha tormentato per tutte le 8 puntate: Lady Whistledown altri non è che… Penelope Featherington. La brillante e smaliziata scrittrice di gossip del Regno quindi è l'amica timida e innocente di Eloise, interpretata da Nicola Coughlan.

È vero, alcuni indizi potevano anche esserci arrivati nel corso della stagione, ma questo colpo di scena finale è stato comunque di un certo effetto. Interessante notare come, nei libri scritti da Julia Quinn, questa importante rivelazione avviene molto più avanti nella narrazione rispetto alla serie. A tal proposito, lo showrunner Chris Van Dusen ha risposto che:

"Sembrava giusto concludere la stagione dove l'abbiamo chiusa. Penso che prepari alle future stagioni in una maniera così interessante che sono davvero eccitato a riguardo".

Importante nota: ricordiamoci che solo noi spettatori sappiamo la vera identità della Whistledown, e nessun altro all'interno dello show è al corrente di questo incredibile risvolto. Ciò potrebbe portare a delle conseguenze davvero esplosive.

E ora vogliamo sapere la vostra: vi è piaciuta la scelta del personaggio per la vera identità di Lady Whistledown in Bridgerton? Come credete che evolverà la serie da ora in poi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!