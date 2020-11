Chi sono i Levante in Gomorra? Le ispirazioni dietro i personaggi della Stagione 4

Da tempo ormai, abbiamo saputo che che Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie: dopo il ritorno sul set, a seguito della pandemia globale di COVID-19, il cast quindi è pronto a concludere le avventure dei nostri personaggi preferiti. Nell'attesa di scoprire come finiranno le storie dello show, abbiamo dedicato alla serie FAQ e approfondimenti.

Per esempio, vi abbiamo parlato che fine abbia fatto l'attrice di Perla in Gomorra, quale siano le location dove è stata girata Gomorra, o anche un focus chi sia il personaggio di 'o Maestrale in Gomorra. E mentre vi abbiamo anche presentato quali siano gli interpreti principali della serie di Gomorra, oggi invece torniamo alla quarta e (per ora) ultima stagione dello show per presentarvi il nuovo clan, ovvero quello dei Levante. Chi sono?

Partiamo con ordine. I Levante, comandati dal capofamiglia don Gerlando Levante, interpretato da Gianni Parisi, fanno la loro prima comparsa durante il quarto ciclo di episodi dello show. Gerlando è lo zio di Gennaro Savastano da parte di madre (è imparentato con donna Imma), e si presenta proprio per aiutare Genny e offrirgli assistenza e collaborazione. Il loro intento è infatti quello di muovere guerra contro i Capaccio.

Il figlio prediletto di Gerlando è Michelangelo "Mickey" Levante (Luciano Giugliano), suo secondogenito. Michelangelo nel corso della quarta stagione si innamorerà di Patrizia, arrivando poi a sposarla dopo averla messa incinta, scatenando tuttavia le ire del padre. Oltre a non fidarsi della donna, infatti, Gerlando non pensa che una figura femminile a capo di un clan sia qualcosa di giusto.

Certi che ricorderete i tragici destini della famiglia, legati soprattutto alla figura di Genny (Salvatore Esposito) cerchiamo invece di capire a quali figure si ispirino. Considerando che si tratta di una famiglia dalla forte tradizione contadina e agricola, e con una struttura verticale, nella quale la figura del patriarca è il capo assoluto, seguito dai figli maschi e dall'unica figlia femmina: le ispirazioni potrebbero essere tante, e su tutte vale la pena ricordare diversi clan camorristici passati alla storia, come per esempio il clan Nuvoletta di Marano, o anche il clan Polverino, sempre di Marano.



La palla ora passa a voi: conoscevate l'ispirazione della famiglia Levante in Gomorra? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio apposito dedicato!