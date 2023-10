Chi era in lizza per Loki prima di Tom Hiddleston?

Tom Hiddleston si è rivelato la soluzione perfetta per interpretare il Loki del Marvel Cinematic Universe, ma non era ovviamente l'unico nome di cui i Marvel Studios avevano preso nota per il ruolo del fratello di Thor: il Dio dell'Inganno rischiò di prendere le sembianze di altri nomi grossi, alcuni davvero clamorosi.

Prima di puntare dritto sull'attore che avrebbe potuto interpretare anche Kang il Conquistatore, infatti, gli Studios avevano stilato una lista davvero niente male: uno dei preferiti di Kenneth Branagh, che in qualità di regista di Thor ebbe ovviamente una certa voce in capitolo, era ad esempio Josh Hartnett, all'epoca reduce dai vari Sin City e Slevin - Patto Criminale.

Un altro papabile avrebbe poi finito di lì a poco per diventare comunque parte dell'universo Marvel: stiamo parlando di Charlie Cox, che prima grazie alla serie Netflix e solo più recentemente all'MCU sarebbe poi diventato il Daredevil perfetto per quei fan ancora delusi dalla versione di Ben Affleck; il preferito degli Studios, però, era un altro: stiamo parlando di Jim Carrey, il cui istrionismo sarebbe andato probabilmente a nozze con un personaggio come Loki.

Cosa ne dite? Pensate che Tom Hiddleston sia stato la scelta migliore o avreste preferito uno dei nomi che vi abbiamo elencato? Fatecelo sapere nei commenti, magari indicandoci anche preferenze non incluse nella ristretta cerchia presa in esame da Marvel.