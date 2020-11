Chi è la madre dei figli di Ted in How I Met Your Mother? Che fine ha fatto l'attrice

Cristin Milioti ha fatto la sua prima apparizione ufficiale in How I Met Your Mother nel finale dell’ottava stagione. Finalmente i fan poterono associare un volto alla Madre dei figli del protagonista della serie, Ted Mosby.

La storia di come Ted Mosby (Josh Radnor) ha incontrato la Madre è stata il fulcro dello show. Mentre Ted condivideva i suoi ricordi con i suoi figli, ha rivelato alcune informazioni sulla sua futura moglie durante i suoi racconti. Prima di vedere la madre, il pubblico sapeva che suonava la chitarra, era andata alla stessa festa del giorno di San Patrizio che aveva come protagonista la "Bump Girl" ed era la coinquilina di una delle passate “amiche” di Ted.



La madre, che in realtà si chiamava Tracy McConnell, ed è stata interpretata da Cristin Milioti. Dopo il suo debutto nel finale dell'ottava stagione, è stata promossa a personaggio principale per la nona e ultima stagione. Tracy purtroppo ha incontrato una fine tragica, poiché è stato rivelato che è morta a causa di un problema di salute non meglio specificato.



Dopo la fine della serie, Milioti ha intrapreso grandi progetti cinematografici e televisivi. Ha recitato nell'episodio della serie Netflix Black Mirror intitolato “USS Callister” con Jesse Plemons, ed è apparsa nella serie antologica Modern Love di Amazon Prime Video. Nel 2015, ha recitato nella seconda stagione di Fargo di FX nei panni di Betsy Solverson e ha ottenuto un ruolo principale nella serie romantica targata NBC A to Z.



Ma non è tutto, la sua filmografia include anche il ruolo di moglie di Jordan Belfort in The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio.

L’ultima fatica artistica la vede protagonista in Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani con Andy Samberg in una commedia davvero brillante e originale di cui potete leggere la nostra recensione.

