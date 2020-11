Chi è Maestrale in Gomorra? Tutto sul più grande segreto della serie!

Purtroppo, abbiamo scoperto da tempo con gran rammarico che Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie: dopo essere tornato sul set, a seguito della pandemia globale di COVID-19, il cast quindi è pronto a concludere le avventure di Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano. Nell'attesa, abbiamo dedicato allo show diversi approfontimenti e FAQ.

Per esempio, vi abbiamo parlato delle location dov'è stata girata Gomorra, quale sia l'ispirazione letteraria (e non) di Gomorra, o anche un focus sulpersonaggio dello stregone in Gomorra. Oggi, invece, cercheremo di fare luce su uno dei più grandi misteri che ci ha lasciato la quarta stagione della serie, ovvero: chi è 'o Maestrale?

Partiamo dall'inizio. La prima volta che sentiamo parlare di questa enigmatica figura è proprio durante il quarto ciclo di episodi della serie, quando un fantomatico boss, chiamato 'o Maestrale, che si offre più di una volta di aiutare Gennaro (Salvatore Esposito), collaborando anche alla sparizione di Genny come latitante in un piccolo bunker, da cui riproverà a riprendersi il suo impero.

Ma quindi, che volto potrebbe avere 'o Maestrale? Tante sono le teorie circolate in questo periodo: prima di vedere il film L'Immortale, in molti erano convinti si potesse trattare di un incredibilmente redivivo Ciro Di Marzio (Marco D'Amore), nascosto, o addirittura sotto copertura. Ora, dopo aver scoperto che Ciro è vivo e vegeto, e dell'epico incontro con Gennaro proprio sul finire del film, questa teoria sembra essere accantonata.

Mentre alcuni credono addirittura possa trattarsi di Salvatore Conte (!), noi vi lasciamo a quella che viene ritenuta, al momento, una delle ipotesi più plausibili: il personaggio di 'o Maestrale potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere ispirato alla figura del camorrista Pasquale Barra. Considerato una delle figure di spicco della Nuova Camorra Organizzata, Barra è soprattutto conosciuto per le numerose esecuzioni ordite da lui in carcere ai danni di diversi propri nemici, motivo per cui si era guadagnato il soprannome di "boia delle carceri". Del resto, è già successo che Gomorra si ispirasse a personaggi realmente esistiti, anche se per ora si tratta solamente di teorie. Scopriremo se nella quinta stagione potremo saperne di più, prima che la storia si concluda proprio con il quinto ciclo di episodi.

La palla ora passa a voi: chi credete che sia 'o Maestrale di Gomorra? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio apposito dedicato!