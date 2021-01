Chi era il maestro di Chuck Norris? Tutto sulle origini dell'eroe di Walker Texas Ranger

A più di 80 anni, il Gran Maestro Mun ha trascorso più della metà della sua vita ad addestrare membri del servizio militare, presso la base aerea di Osan, nell'arte dell'autodifesa. Nella sua carriera ha certificato più di 4.500 studenti come cintura nera e tra di loro ve ne fu uno davvero particolare.

Molti di questi studenti hanno continuato a formare altri nell'antica arte del Tae Kwon Do, ma solo uno ha continuato a ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Carlos Ray "Chuck" Norris, nota star della serie televisiva Walker, Texas Ranger, è entrato nell'Air Force dopo il liceo, con l'aspirazione di una carriera nelle forze dell'ordine.

Una notte in servizio, Norris si rese conto che non poteva arrestare un ubriaco chiassoso senza estrarre la sua arma. Fu nell'Air Force, mentre era di stanza in Corea, che Chuck fu introdotto alle arti marziali. In una dichiarazione del suo addetto stampa alla 35a divisione degli affari pubblici dell'artiglieria della difesa aerea, Chuck Norris ha confermato che il Gran Maestro Mun, instancabile istruttore di Tae Kwon Do alla palestra di Osan, era uno dei suoi insegnanti molti anni fa:

"Il Gran Maestro Mun era una delle tante cinture nere coreane con cui mi sono allenato, ma Jae Chul Shin era il mio istruttore principale".

Shin fu arruolato nell'esercito coreano nel 1958 e servì come istruttore di arti marziali per i membri del servizio coreano e americano di stanza a Osan. Dopo il servizio militare di Shin e Norris, i due hanno continuato ad allenarsi e la loro amicizia è rimasta fino alla morte di Shin nel 2012. Norris si è addestrato con il maestro Do Sik Mun alla fine degli anni '50 mentre era di stanza in Corea del Sud con l'aviazione americana. Mun ha sempre detto che si ricorda di aver addestrato il giovane aviatore ed è rimasto colpito dal suo entusiasmo per l'apprendimento delle arti marziali. Quest'ultime, infatti, erano fondamentali per l'equilibrio fisico e mentale e Chuck Norris era uno dei suoi migliori allievi.

