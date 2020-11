Chi è la mamma di How I Met Your Mother? Tutto ciò che abbiamo imparato su Tracy

Il mistero che incombeva su How I Met Your Mother durante le sue nove stagioni riguardava ovviamente l'identità della Madre dei figli del protagonista, Ted Mosby, che ha narrato la serie mentre raccontava ai suoi figli la storia di come ha incontrato la loro mamma.

La serie si basava sull'intreccio di diverse linee temporali, inclusi flashback e flash-forward. Nel finale dell’ottava stagione la Madre è stata finalmente mostrata al grande pubblico e il suo nome svelato: Tracy McConnell. Anche se i più attenti ricorderanno che il suo nome è stato rivelato nella prima stagione nell’episodio Belly Full of Turkey, quando Ted dice ai suoi figli di aver incontrato una spogliarellista di nome Tracy, e loro rispondono un po’ sorpresi: "Cooosa?".

Nell’episodio Last Forever - Parte seconda, viene rivelato che Tracy è morta per una malattia sconosciuta nel 2024, circa sei anni prima che Ted Mosby raccontasse ai suoi figli come l'ha incontrata.

Questo ha rattristato molto gli spettatori, anche se alcuni indizi erano stati sparsi qua e là lungo la strada. La rivelazione ha portato poi Ted da Robin in un finale controverso che ancora oggi viene giudicato negativamente dai fan.



Tracy ha trovato un po’ di felicità con Ted, ma la sua vita amorosa è stata segnata da un grave lutto molto tempo prima. Nel 2005, mentre festeggiava il suo 21° compleanno con i suoi amici, Tracy scopre che il suo storico fidanzato Max è stato ucciso. Poche settimane dopo, torna a casa dopo il funerale per trovare un ukulele confezionato che le aveva regalato, che conserva come promemoria del suo spirito e della sua presenza. La morte improvvisa traumatizza profondamente Tracy che per lungo tempo non concederà appuntamenti a nessuno.



Nel 2009, Tracy incontra Cindy nella sua classe e la invita a diventare la sua nuova coinquilina, con cui poi Ted uscirà. Cindy è d'accordo e Tracy le dice che non esce più dopo aver perso Max. Si descrive come una ragazza "vecchio stile", affermando che crede che tutti abbiano solo un'anima gemella con cui possono veramente connettersi e che lei l’aveva già incontrata.



Era una bassista e cantante per una band a tema chiamata Superfreakonomics e il primo incontro con Ted avverrà al matrimonio tra Barney e Robin. Tutti gli amici di Ted incontreranno Tracy in un modo o nell’altro prima di lui, ma il momento più iconico resta quando Ted la sente cantare "La Vie En Rose" sul terrazzo dell'hotel in cui soggiornavano per il matrimonio, quando i due non si erano ancora incontrati. Ted dirà che ha sentito molte volte Tracy cantare quella canzone, ma quella volta sul balcone dell’hotel sarebbe sempre stata la sua volta preferita. Tre giorni dopo il matrimonio di Barney e Robin, lei e Ted avranno il loro primo appuntamento.



Ma il più grande indizio che prefigura il triste destino di Tracy è avvenuto solo pochi episodi prima del finale della serie. In Vesuvius, Ted e Tracy stavano cenando al Farhampton Inn nell'anno 2024. Si sono resi conto di essersi trasformati in una "vecchia coppia sposata" perché conoscono tutte le storie l'uno dell'altro. Ted ha poi ricordato una storia sulla mancanza di ansia di Robin nel giorno del suo matrimonio. La storia si è conclusa con la madre di Robin che si è presentata per partecipare al matrimonio, una completa sorpresa per tutti. Tracy si è chiesta perché sarebbe stata una sorpresa affermando “quale madre mancherà il matrimonio di sua figlia?" prima che Ted si sentisse soffocare.

Questa affermazione ha colpito molto Ted ed è stato sopraffatto da un'emozione visibile. Tracy si accorse subito che ciò che aveva detto turbava suo marito, così cambiarono argomento. Si presumeva che Ted fosse già ben consapevole della malattia di Tracy a questo punto e l'idea che sua moglie non fosse presente nella crescita dei loro figli era insopportabile. Naturalmente, questo è diventato tristemente vero quando Tracy è morta molto prima che sua figlia avesse mai avuto la possibilità di sposarsi.



