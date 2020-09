Chi è la miglie di Giovanni Muciaccia? Scopriamolo insieme

Giovanni Muciaccia è uno dei volti più noti della tv per ragazzi che ci ha accompagnato quotidianamente con le sue puntate dell'imperdibile Art Attack. Della sua vita privata però si sa ben poco. Scopriamo insieme qualcosa in più su sua moglie.

Si chiama Chiara Tribuzio ed una nota personal trainer di origini pugliesi, molto seguita sui social. Prima di approdare al mondo dello sport ha tentato però anche lei di sfondare nel mondo della tv partecipando a Miss Italia 1998 e classificandosi come terza alle spalle della vincitrice Gloria Bellicchi.

Da sempre molto riservata, appare raramente in compagnia del marito e ancora meno sono gli scatti pubblicati su Instagram in compagnia della sua famiglia al completo. Chiara negli ultimi anni ha vestito i panni di consulente sportiva per importanti programmi tv, come ad esempio Elisir su Rai Tre ed èstata anche complice de Le Iene nella realizzazione di uno scherzo proprio ai danni di suo marito.

Dall'unione tra Chiara Tribuzio e Giovanni Muciaccia sono nati due bimbi, Edoardo e Maria Vittoria che hanno rispettivamente 10 e 5 anni. Il loro rapporto che dura da ormai più di 10 anni sembra essere solido e duraturo e, sembra non aver minimamente subito l'avanzare inesorabile del tempo.

Quest'anno Giovanni Muciaccia è tornato in tv con La Porta Segreta, un programma divulgativo andato in onda su Rai 2 che ha avuto un discreto successo e potrebbe ritornare anche nella prossima stagione televisiva. Staremo a vedere.