Chi sono i migliori villain di Ahsoka? La nostra classifica

Dopo il debutto di Ahsoka su Disney+ qualche settimana fa, abbiamo avuto modo di conoscere diversi personaggi e di vederli per la prima volta nella loro versione in live-action dopo che magari alcuni di loro avevano avuto modo di esordire nelle serie animate distribuite in precedenza. Scopriamo quali sono i migliori villain della serie Star Wars.

Ecco la classifica, dal "peggiore" al "migliore".

Pre Vizla. Leader della Guardia della Morte in Star Wars: The Clone Wars, Pre Vizla (Jon Favreau) è un potente guerriero mandaloriano che si dedica a ripristinare la violenta cultura guerriera del passato del suo popolo. Nonostante i suoi problemi con il Conte Dooku (Corey Burton) e Darth Maul (Sam Witwer), Vizla non ama i Jedi. Lui e Ahsoka si sono affrontati nell'episodio della Stagione 4 di The Clone Wars. Mentre Vizla era vicino a convincere Lux Bonteri, l'interesse amoroso di Ahsoka, a unirsi alla sua causa, l'ex Separatista alla fine si alleò con Ahsoka per sfuggire ai predoni della Guardia della Morte.

L'inquisitore. La miniserie Disney+ del 2022 Tales of the Jedi ha fornito un'infinità di approfondimenti sulle avventure di Ahsoka durante gli intervalli della linea temporale che non erano stati esplorati in precedenza. Nell'episodio finale, "Resolve", viene esplorata la fuga di Ahsoka dalla presenza dell'Impero durante l'Ordine 66, quando si avventura in un villaggio lontano dopo aver partecipato al funerale di Padme Amidala (Catherine Taber). Sfortunatamente, questo ha significato attirare l'attenzione di uno degli Inquisitori di Darth Vader, una milizia selezionata di assassini dotati di poteri della Forza e addestrati a uccidere Jedi (o, nel caso di Ahsoka, ex-Jedi).

Generale Grievous. Il Generale Grievous (Matthew Wood) non è solo il comandante dell'esercito di droidi della Confederazione dei Sistemi Indipendenti, ma anche un temibile assassino Jedi che colleziona le spade laser degli eroi caduti che ha ucciso. Ahsoka era ancora una ragazza relativamente giovane quando affrontò Grievous da sola nell'episodio di The Clone Wars.

Cad Bane. Cad Bane (Corey Burton) ha fatto il suo debutto in live-action in The Book of Boba Fett, ma è diventato il preferito dei fan di Star Wars grazie al suo ruolo in The Clone Wars. Bane ha fatto capire di essere il più temibile cacciatore di taglie della galassia quando ha fatto prigioniero il Cancelliere Palpatine (Ian Abercrombie) nel finale della prima stagione. Nella seconda stagione, Ahsoka e il suo maestro Anakin Skywalker (Matt Lanter) sono riusciti a catturare il temibile mercenario dopo che questi aveva rubato una collezione di Holocron dal Tempio Jedi.

Asajj Ventress (Nika Futterman), un tempo protetta di Dooku, e Ahsoka hanno avuto una delle dinamiche più interessanti di tutte le Guerre dei Cloni. Ventress e Ahsoka hanno duellato per la prima volta nel film The Clone Wars e hanno finito per scontrarsi di nuovo nel corso della prima stagione della serie, quando l'Accolita Sith ha preso il controllo di un incrociatore della Repubblica. Tuttavia, Ventress ammorbidì la sua opinione su Ahsoka dopo il suo allontanamento da parte di Dooku. I due finirono per lavorare insieme per risolvere il mistero dell'attentato al Tempio Jedi nel finale della quinta stagione di The Clone Wars.

Barriss Offee. La padawan Jedi Barriss Offee (Meredith Salenger) è diventata un'amica intima di Ahsoka nella seconda stagione di The Clone Wars, quando entrambe erano bloccate sotto una base di droidi in rovina e temevano per la propria sopravvivenza. È stato un grande momento in cui il personaggio di Offee, normalmente scostante, ha imparato ad aprirsi con un altro personaggio.

Aurra Sing (Jamie King) era un'ex padawan Jedi che passò al lato oscuro e scelse di vivere il resto della sua vita come cacciatrice di taglie. Sing è stata responsabile di numerosi crimini durante le Guerre dei Cloni, ma forse il più crudele è stato l'indottrinamento di un giovane Boba Fett (Daniel Logan) nella sua squadra di assassini. Ahsoka riuscì a convincere Fett a risparmiare la vita di un uomo innocente nel finale della seconda stagione, sfidando la volontà di Ventress. Ahsoka ha avuto un'altra occasione di eliminare Sing nella terza stagione, quando la cacciatrice di taglie ha tentato di uccidere Padme.

Il Grand'Ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) è uno dei personaggi più amati dell'universo espanso di Star Wars. Thrawn ha debuttato per la prima volta nel romanzo Heir to the Empire (1991) di Timothy Zahn e, sebbene gli eventi della "Trilogia di Thrawn" di Zahn non siano più considerati parte del canone ufficiale di Star Wars, è stato aggiunto alla timeline ufficiale grazie alla sua apparizione in Star Wars Rebels. La versione live-action di Thrawn di Mikkelsen debutta con Ahsoka, quindi sarà interessante vedere se sarà lei a porre fine ai crimini del guerriero Chiss.

Darth Maul. Uno dei colpi di scena più scioccanti di tutte le Guerre dei Cloni è stata la rivelazione, nella terza stagione, che Maul era ancora vivo. La storia di Maul si è rivelata in un certo senso tragica; nonostante abbia fatto tutto il possibile per ripristinare il suo posto di apprendista di Palpatine, Maul è sempre stato destinato a essere sacrificato dal Maestro Sith. Questo non gli ha impedito di impadronirsi di Mandalore e di trasformarla nel suo impero criminale personale; Ahsoka lo ha infine arrestato nell'avvincente episodio della stagione 7 "L'apprendista fantasma".

Darth Vader. Il più grande nemico di Ahsoka sarà sempre l'uomo che l'ha addestrata. Dopo che Anakin passò al lato oscuro e divenne ufficialmente Darth Vader, cercò di bloccare tutti i ricordi del suo passato e di cancellare la sua identità. Tuttavia, Vader ebbe un agghiacciante ricordo di tutti coloro che aveva tradito quando si rese conto che Ahsoka era sopravvissuta all'assedio di Mandalore. Contiamo i giorni per il ritorno di Vader in Ahsoka.

Il loro duello nel finale della seconda stagione di Rebels "Twilight of the Apprentice" è uno dei migliori nella storia dell'animazione di Star Wars.