Chi è il misterioso personaggio comparso nell'ultimo episodio di The Mandalorian?

Su Disney+ è stato pubblicato il quinto episodio di The Mandalorian, The Gunslinger", che non solo ha omaggiato la trilogia originale riportando i fan in luoghi iconici di Star Wars , ma ha lasciato tutti in sospeso con il cliffhanger finale.

Ebbene, in seguito alle varie peripezie dell'episodio, avvenute in larga parte su Tatooine (con tanto di easter egg su Han Solo), il Mandaloriano decide di aiutare un altro cacciatore di taglie, in modo da trovare i soldi necessari alla riparazione dell'astronave danneggiata.

I due vanno alla ricerca della temibile assassina Fennec Shand, interpretata da Ming-Na Wen.

Negli ultimi istanti della puntata, qualcuno si avvicina a quest'ultima (che è stata colpita dal giovane cacciatore di taglie) e un paio di stivali irrompono nell'inquadratura, che poi sfuma nel nero prima di passare ai titoli di coda, senza rivelare l'identità di questa new entry.



Questa fugace apparizione, però, è già tra i misteri più grandi della stagione, anche perché secondo diverse persone potrebbe trattarsi niente meno che di Boba Fett. La presenza dell'iconico personaggio, in realtà, era stata smentita in estate da Jon Favreu, mentre di recente il regista Dave Filoni era stato più possibilista sulla cosa e aveva sottolineato "qualsiasi cosa è possibile".



Eppure, ci troviamo su Tatooine, dove lo abbiamo visto soccombere tra le fauci del Sarlacc ne Il ritorno dello Jedi e i fan in tutti questi anni hanno teorizzato su come avrebbe potuto salvarsi, nonostante l'impresa possa sembrare impossibile. L'indizio più grande, però, è rappresentato dagli stivali del nuovo personaggio e dal suono che fanno a ogni passo, davvero simile al suono degli speroni da cowboy di Boba Fett. Che sia giunto il momento di un incredibile ritorno? O si tratta di un altro easter egg all'universo sconfinato creato da George Lucas?



Il sesto episodio di The Mandalorian sarà pubblicato il 13 dicembre e probabilmente avremo una risposta.