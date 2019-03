Chi morirà prima, e chi sarà vincitore in Game of Thrones 8? La risposta in un'infografica

È già partito il toto-morto su Game of Thrones 8! Scherzi a parte, con l'avvicinarsi dell'ottava ed ultima stagione della celebre serie TV in onda su HBO, che debutterà il 14 Aprile, iniziano a circolare sempre più speculazioni sull'attesssimo e misterioso finale.

Dopo essersi divorati per bene il trailer di Game of Thrones 8, che ha superato il record di visualizzazioni, i fan si interrogano su chi più probabilmente andrà incontro al suo triste destino in Game of Thrones 8, e chi invece risulterà alla fine il vincitore e regnerà sovrano su Westeros? Un'azienda che si occupa di statistiche chiamata Visme, ha raccolto le opinioni di alcuni spettatori a riguardo e ha diffuso una simpatica infografica che risponde proprio alle due domande.

Le previsioni degli aficionados dello show sembrano però piuttosto ottimistiche, e puntano sulla vittoria dei personaggi più carismatici e in un certo senso, dei "buoni", sebbene nella storia della serie, la differenza tra bene e male è rappresentata da una linea piuttosto sottile.

Il personaggio che più di tutti viene pronosticato come futuro re di Westeros è, un po' a sorpresa, Bran Stark, il nuovo Corvo a Tre Occhi, che secondo la maggioranza degli intervistati è il candidato più papabile per la vittoria finale, con il 25% delle preferenze, seguito da Jon Snow (22.2%), Daenerys Targaryen (16.7%), Sansa Stark (14.3%) e addirittura Gendry (12.5%). Una vittoria delle forze del male, e dunque la conquista del Trono da parte del Re della Notte è uno scenario plausibile per "solo" il 9.1% degli intervistati.

Stando all'infografica inoltre, il primo personaggio che potrebbe trovare la morte nell'ottava stagione di Game of Thrones sarà Euron Greyjoy, secondo addirittura il 40.8% degli intervistati. Seguono Yara Greyjoy (25%) e Theon Greyjoy (16.7%). I Greyjoy dunque non sono destinati a durare stando a guardare questi dati, insomma. Una morte di Cersei è invece ritenuta probabile dal 13.3% del campione preso in considerazione, mentre soltanto l'1% di loro crede che sarà Jon Snow a morire per primo.

Potete dare un'occhiata alle due infografiche complete, come di consueto, in calce alla news. Siete d'accordo con le previsioni? Considerando che neanche George R. R. Martin ha letto gli script dell'ottava stagione, quanto vi sentite sicuri delle vostre teorie?