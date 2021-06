Chi morirà in Stranger Things 4? Le teorie su chi ci lascerà

Dalle apparizioni a sorpresa alle morti scioccanti, ci sono davvero tanti momenti in Stranger Things che hanno lasciato gli spettatori assolutamente a bocca aperta. Con la quarta stagione in lavorazione, i fan hanno speculato su cosa potrebbe accadere dopo.

Una teoria in costante crescita prevede la morte di un personaggio che è diventato uno dei preferiti dai fan. Le previsioni sono arrivate dopo che un utente su Reddit, chiedendo agli spettatori chi pensano che morirà nello show, ha visto alcune risposte come Undici, Joyce Byers e Steve Harrington. Ma al momento pare che la morte più gettonata possa essere quella di Nancy Wheeler. Un utente ha spiegato il motivo:

"Penso che potrebbe morire Nancy considerando il fatto che la sua morte avrà un forte impatto su tutti (Mike e tutta la famiglia di Wheeler, Jonathan e l'intera famiglia di Byers, Dustin, Steve, anche Robin. Potrebbe morire dopo aver salvato Mike nell'ultimo sforzo contro il Demogorgone, ma viene uccisa nello scontro."

Un altro utente ha concordato dicendo:

"Posso vedere il parallelo con la morte di Bob nella stagione 2, con Jonathan che sarà quello che trascinerà Mike lontano da lei e cercherà disperatamente di impedire al Demogorgone di ucciderla".

In realtà la morte di Nancy era stata ipotizzata anche per la stagione 3, ma così non è avvenuto. Trattandosi, quindi, di teorie prendete la questione con le dovute cautele e non come qualcosa di ufficiale. Di una cosa siamo però certi grazie ai trailer rilasciati, nella stagione 4 di Stranger Things rivedremo Hopper, che tutti credevano morto nel finale della terza stagione. Di recente tra l'altro, proprio David Harbour ha commentato in maniera enigmatica il nuovo teaser di Stranger Things 4.