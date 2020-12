Chi muore alla fine di Breaking Bad? Tutte le morti più dolorose della serie

Breaking Bad ci ha accompagnato per cinque stagioni in cui abbiamo assistito all’ascesa di Walter White (Bryan Cranston) da tranquillo insegnante di scienze malato di cancro al boss della droga Heisenberg. E nel frattempo, abbiamo dovuto dire addio a diversi personaggi lungo la strada.

Spooge

Non era certo un personaggio principale ma merita una menzione, nella seconda stagione, Jesse si ritrova tenuto in ostaggio da due tossicodipendenti marito e moglie. I due vanno molto d'accordo, ma nessuno si aspettava che la moglie schiacciasse il marito con un bancomat. Raccapricciante, ma indimenticabile.

Jane

Quasi alla fine della seconda stagione, è arrivata la tragica morte di Jane. Jesse si stava appena riprendendo quando la morte della sua ragazza lo ha nuovamente sconvolto.

Victor

Dopo la morte di Gale, Walt e Jesse aspettano che Gus faccia qualcosa in laboratorio e, con grande shock di tutti, taglia la gola del suo braccio destro, Victor.

Hector, Tyrus, & Gus

I tre incontrano la morte contemporaneamente in un’esplosione nell’episodio intitolato Face Off, sembrava incredibile che Gus sarebbe stato ucciso e invece. Esce di scena alla sua maniera dopo l'esplosione, aggiustandosi la cravatta prima che allo spettatore venga rivelato che Gus non ha più la parte destra del volto.

Mike

Walt uccide Mike in un impeto di rabbia sparandogli allo stomaco, l’uomo riesce a scappare in macchina prima di schiantarsi poco lontano e morire sulla riva di un fiume.

Hank

Viene ucciso da Jack insieme al suo partner di lavoro, Steve Gomez, nell’episodio della quinta stagione intitolato Ozymandias. Per un attimo abbiamo creduto che Walt riuscisse a convincere Jack a risparmiare il cognato, ma non è stato così.

Walter White

La sua era una morte annunciata, i fan si aspettavano di vederlo morire a causa del cancro o la cottura della metanfetamina, invece il modo in cui se n’è andato non era stato previsto.

La morte di ogni singolo membro della banda di Jack è stata sicuramente una scena sbalorditiva in cui il genio di Walt ha scioccato tutti ancora una volta.



