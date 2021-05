Chi muore nella Casa di Carta 5? Previsioni e anticipazioni sul finale

La quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta arriverà, ma non abbastanza presto per tutti i fan che l’attendono con il fiato sospeso per scoprire come finiranno le avventure della banda di rapinatori più famosa del mondo.

Il creatore dello show Álex Pina non ha rivelato ovviamente nessun indizio sulla trama o gli sviluppi dell’enorme cliffhanger alla fine della quarta stagione, questo ha portato i fan ad elaborare diverse teorie sui personaggi che potrebbero morire nell'ultima stagione.



Alla fine della quarta stagione abbiamo visto Alicia Sierra (Najwa Nimri) puntare una pistola alla testa del Professore (Alvaro Morte) avendo ormai scoperto la sua identità. Alicia, privata del suo lavoro e della sua reputazione, non ha nulla da perdere e la morte del Professore, in un modo o nell’altro, è una delle teorie più quotate a questo punto. Recentemente Alvaro Morte ha salutato il suo personaggio de La Casa di Carta, dopo la fine delle riprese, e il suo addio ha creato ancora più speculazione tra i fan.



Molti ritengono che la coppia formata dal Professore e Lisbona non avrà un lieto fine. È improbabile che il Professore tronchi la sua relazione con Lisbona ma è invece probabile che uno dei due non sopravviva, forse il Professore potrebbe anche morire in banca come è stato per suo padre.



Un'altra teoria popolare si concentra sulla scena in cui Nairobi (Alba Flores) si riunisce con Mosca (Paco Tous), Oslo (Roberto García Ruiz) e Berlino (Pedro Alonso) dopo la sua morte. I quattro membri della banda morti si crogiolano al sole della campagna spagnola, nel luogo in cui la squadra si è incontrata per la prima volta. Nairobi se ne stava seduta indossando un vestito rosso facendo roteare una margherita tra le dita.



Tuttavia, questa non è la prima volta che vediamo quella scena. I fan hanno notato che questa era in realtà la scena iniziale dell'episodio cinque della quarta stagione dove Nairobi stava ancora una volta facendo roteare un fiore nella sua mano e accanto a lei c’erano Mosca, Oslo e Berlino e non erano le uniche persone sedute lì. A completare il quadro c’erano anche il Professore, Denver (Jaime Lorente) e Helsinki (Darko Perić). I fan quindi ritengono che questi tre personaggi siano quelli che potrebbero morire nella quinta stagione.



Sulla lista dei possibili morti c’è anche Palermo (Rodrigo De la Serna), che potrebbe morire insieme a Helsinki o quest'ultimo potrebbe sacrificarsi per Palermo, cementando la sua devozione.

Ma potrebbe essere invece anche Palermo a morire, dato che la sua vista ormai compromessa potrebbe metterlo in pericolo. La perdita di Helsinki, come quella di Berlino, sarebbe devastante per Palermo e anche per tutti i fan dello show.



Dopotutto già la prima rapina alla Zecca di Stato aveva fatto vittime: Mosca, Oslo e Berlino. Quella alla Banca di Spagna ci ha già portato via Nairobi perciò dovremmo tenere pronti i fazzoletti quando finalmente la quinta stagione de La Casa di Carta sarà disponibile su Netflix.