Chi muore in Friends? Il clamoroso finale che non avete mai visto

Qualche anno fa, esattamente nel 2016, venne diffuso un episodio di Friends che non aveva mai visto nessuno. Inizialmente molti credettero fosse vero, ma poi si capì che era semplicemente frutto della fantasia di un fan. In ogni caso il finale alternativo era tanto divertente quanto inquietante.

L'episodio in questione mostrava la morte di Chandler Bing e la puntata non andò mai in onda perché in realtà non venne mai girata realmente. L'idea nacque da un appassionato della serie conosciuto sul web come DogFood che, armato di software di montaggio e tanta buona volontà, decise di realizzare un breve video con spezzoni presi da altre puntate. L'episodio venne pubblicato su YouTube con il titolo emblematico di The One Where Chandler Dies.

In questo episodio proprio il divertente Chandler veniva trasformato in un fantasma che, però, continuava a tormentare i suoi amici. La sua morte era stata provocata da un incidente con un camion di gelati e i suoi amici, in particolare Monica (Courteney Cox), colei con cui Chandler si sposa nel vero finale della serie, restano scioccati dalla notizia.

Per tutti diviene molto complicato andare avanti, ma soprattutto Monica decide di trovare la pace con l'alcool e con Joey (Matt LeBlanc) diventandone la compagna (e già nella serie originale si possono osservare alcune scene in cui Monica vorrebbe avvicinarsi a Joey).

Il bello, però, è che Chandler, armato del suo solito umorismo che lo ha caratterizzato per dieci stagioni, qui diventa ancora più divertente. Dall'Aldilà, infatti, continua a scrutare i suoi amici e decide di tornare sulla Terra in qualità di spettro anche a causa della forte gelosia nei confronti di Monica. Quindi inizia a fare degli scherzi agli amici fino a quando quest'ultimi non si accorgono della presenza proprio dello spettro del loro defunto amico. Nel finale c'è spazio per un altro colpo di scena degno della mente di un fan sfegatato e un po' geniale: tutto ciò che è accaduto nella sitcom in realtà era frutto della fervente immaginazione di Phoebe.

Vi ricordiamo che comunque Friends non è del tutto finita, ma ci sarà spazio per una importante reunion che attualmente è in produzione.