Chi muore in How I Met Your Mother? Gli addii più strazianti della serie

How I Met Your Mother ci ha regalato tantissime risate e leggerezza grazie ai suoi protagonisti Ted, Lyly, Marshall, Barney e Robin. Ma ci sono stati dei momenti che ci hanno fatto anche commuovere, impossibili da dimenticare.

Uno su tutti, il momento in cui scopriamo che Tracy ovvero la Madre, è morta a causa di una malattia non rivelata. Tutta l’attesa per scoprire chi fosse la madre dei figli di Ted, il suo grande amore, si è risolta in una rivelazione scioccante e commovente.



Ma la stessa Tracy aveva purtroppo subito una brutta perdita, il suo fidanzato e primo amore Max infatti è morto il giorno del 21° compleanno di Tracy nel 2005. Dopo la sua morte, Tracy non uscì con nessuno per 7 anni fino a quando non incontrò Louis che gli farà una proposta di matrimonio, che lei rifiuterà.

Un altro dei momenti che resterà per sempre impresso nella mente dei fan è la morte del padre di Marshall. Nella sesta stagione Marvin Eriksen Sr. (Bill Fagerbakke) muore a causa di un attacco di cuore. Marshall è cresciuto in una famiglia estremamente unita ed era molto legato al padre perciò tutto l’episodio ha davvero toccato le corde del cuore degli spettatori.



Ripercorri il finale di How I Met Your Mother nel nostro approfondimento e scopri dove si trova il MacLaren's Pub di How I Met Your Mother,