Chi muore in Modern Family? Viaggio tra gli addii più tristi della serie

Ci sono stati molti alti e bassi durante le 11 stagioni di Modern Family. Gli spettatori hanno visto nuovi progressivi ingressi, ma come accade per ogni vita, ci sono state alcune morti nel corso degli anni che hanno toccato le corde sentimentali del cuore dei fan.

Dagli animali domestici ai genitori e agli amici, Modern Family sa come convincere gli spettatori a prendere i fazzoletti ogni volta che queste tre famiglie hanno perso qualcuno. Ecco alcune delle morti più dolorose.

La nonna di Cam

Nell'episodio "ClosetCon '13", Mitch, Cam e Lily trascorrono l'estate con la famiglia di Cam nel Missouri. Cam e Lily adorano la vita in fattoria, ma Mitch ne giudicava i metodi ogni secondo. La nonna di Cam (alias Grams) si è presentata inaspettatamente e ha incontrato Mitch e Lily per la prima volta. Non capiva o non le piaceva la relazione tra Cam e Mitch e odiava quest'ultimo. La nonna non ha fatto più apparizioni fino alla sua morte prematura, di cui in seguito Mitch è stato incolpato.

Walt Kleezak

Walt Kleezak è stato presentato nella seconda stagione come il vicino anziano e malato dei Dunphy. Alludevano al fatto che fosse meschino e distante, quindi si tenevano sempre alla larga da lui. Ma dopo che i Dunphy hanno perso la palla da baseball nel suo cortile, Luke è andato a recuperarla e ha stretto una forte amicizia con Walt. Claire e Phil diffidano di questa nuova amicizia, ma si fidano di Luke e quest'ultimo scopre che aveva dei seri problemi di salute. In "The Last Walt", i Dunphy però scoprono che Walt ha avuto un attacco di cuore ed è morto. Claire e Phil hanno cercato di preparare Luke per questa prima grande morte nella sua vita, ma lui non sembrava preoccuparsene. Voleva solo la TV di Walt.

DeDe Pritchett

DeDe Pritchett era la prima moglie di Jay e la madre di Claire e Mitchell. Era molto più vicina a Mitchell, dato che lei e Claire spesso si scontravano, soprattutto quando si trattava di scelte di vita. E anche se i fan non hanno visto molto DeDe, ha fatto apparizioni esilaranti nel corso degli anni, spesso causando drammi. Incredibilmente, nell'episodio "Good Grief", mentre tutti si preparano per Halloween, la famiglia rimane sbalordita quando scopre che DeDe è morta serenamente nel sonno dopo aver sofferto di un problema cardiaco. L'intero episodio ruotava attorno all'eredità di DeDe e ai ricordi dei vecchi tempi.

Grace Dunphy

Grace Dunphy era la madre amorevole di Phil. A differenza di suo padre Frank, i fan non hanno mai visto Grace, ma hanno sentito parlare di lei da tutte le storie che Phil ha condiviso. Nell'episodio "Goodnight Gracie", i Dunphy sono sconvolti dalla morte di Grace. L'intera famiglia è andata in Florida per il funerale dove hanno avuto un tributo molto toccante che includeva dei fuochi d'artificio. Vedere Phil e suo padre così sconvolti è stato difficile per gli spettatori. Phil e Frank sono due dei personaggi più positivi e ottimisti della serie, quindi il loro dolore era difficile da sopportare.

Frank Dunphy

La morte di Frank Dunphy è stata di gran lunga la morte più triste della serie. Frank e Phil avevano un legame così stretto e condividevano così tante somiglianze che per i fan è stato un trauma. A differenza di DeDe e Grace, Frank ha fatto più apparizioni durante lo spettacolo e ha lasciato una luce splendente sulla sua famiglia.

