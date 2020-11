Chi muore in Suburra? Tutte le morti scioccanti della terza stagione

Con rammarico, abbiamo scoperto che Suburra 4 non si farà: negli scorsi giorni, quindi, abbiamo assistito al finale della serie con Alessandro Borghi, prodotto Netflix tutto italiano, che si è quindi concluso con la terza stagione. Per l'occasione, abbiamo anche avuto l'opportunità di intervistare le attrici di Nadia e Angelica in Suburra.

Dopo la fine della serie, quindi, ci sembra doveroso fare il punto della situazione, di cosa è successo, e soprattutto di quante morti abbiamo purtroppo visto nell'incredibile finale dello show. Partiamo con ordine.

Partiamo dalla povera Alice (Rosa Diletta Rossi), che viene uccisa da suo marito, Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), che era propensa a denunciarlo per tutto il male che ha fatto. Viene lanciata giù da una rupe dal marito, che inscenerà un suicidio con un finto messaggio di addio dal suo telefono.

Un'altra dolorosa morte è quella di Sibilla (Marzia Ubaldi), che viene uccisa da Don Badali (Gianni Federico), il Boss siciliano del Clan Badali, che era intenzionato a bruciare dei documenti che riguardavano la famiglia e tutte le operazioni che avevano compiuto.

Nel finale della serie assistiamo anche all'uccisione di Alex (Alessandro Proietti) da parte di Nadia (Federica Sabatini), con un colpo alla testa davanti a un semaforo, mentre cercava di riportare Angelica Sale (Carlotta Antonelli) a casa degli Anacleti.

Quello che si è dimostrato lo scontro più sanguinoso e devastante di tutta la serie, ha portato a diverse morti: stiamo parlando dell'imboscata di Manfredi Anacleti (Adamo Dionisi) ai danni di Spadino e Aureliano. Ciò a cui abbiamo assistito è una drammatica escalation di violenza, che ha portato alla morte del nostro adorato Aureliano (Alessandro Borghi), che è morto da eroe, affrontando gli uomini di Manfredi a viso aperto; finalmente, questo tragico evento dona la forza ad Alberto "Spadino" (Giacomo Ferrara) di combattere finalmente contro il fratello, che verrà ucciso e sgozzato con il suo coltellino, ponendo fine al suo clan.

In un finale emozionante, quindi, vediamo Alberto piangere la morte del suo amico, che decide di portarlo in mare per gettarlo vicino a dove è stata portata la sorella Livia Adami (Barbara Chichiarelli), uccisa nella stagione precedente da Samurai. Almeno per Alberto, il futuro sembra poter essere più sereno.

Mentre vi ricordiamo che qui potrete trovare la nostra recensione di Suburra 3, la palla passa a voi: qual è stata la morte più dolorosa della terza e ultima stagione di Suburra? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!