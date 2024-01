Chi è Muse? Spiegazione del nuovo villain di Daredevil: Born Again

Chi è Muse? Le nuove foto dal set di Daredevil: Born Again hanno mostrato ai fan un primo sguardo al prossimo villain del Marvel Cinematic Universe, ma qual è la sua storia nei fumetti Marvel?

Muse è un villain relativamente recente nel mondo Marvel, dato che è stato introdotto per la prima volta nel fumetto Daredevil #11, Vol. 5, 2016,: nel materiale originale, è un artista serial killer che usa il sangue delle sue vittime per dipingere le sue opere d'arte. Guarda caso, nei fumetti Muse è stato introdotto all'inizio della storyline del Sindaco Fisk, e le sue azioni micidiali azioni sanguinarie hanno aiutato Kingpin ad introdurre le famose leggi anti-vigilanti all'interno di New York City.

Questa storyline, ampiamente anticipata dalle indiscrezioni dei mesi scorsi e sostanzialmente confermata dal finale della miniserie Echo, sarà introdotta anche nel Marvel Cinematic Universe proprio con Daredevil: Born Again, e stando ai rumor deflagrerà anche al cinema grazie al film Spider-Man 4, che rappresenterà un vero e proprio crossover tra Peter Parker e Daredevil (dopo il cameo di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home). Da notare comunque che nei fumetti Marvel Muse alla rimane ucciso in un combattimento con Blindspot, la spalla di Daredevil in quell'arco narrativo, suicidandosi dopo essersi gettato in un mucchio di detriti avvolti dalle fiamme.

Daredevil: Born Again non ha ancor una data d'uscita ufficiale, ma dovrebbe uscire su Disney+ nel 2025.