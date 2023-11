Chi p Kelly Fisher, la modella che appare in The Crown 6?

Nel corso degli anni la piattaforma Netflix ha rilasciato numerose produzioni televisive che hanno saputo catturare l'attenzione del pubblico, diventando col tempo veri e propri fenomeni di cultura popolare. Tra questi c'è sicuramente anche quella che si prefigge di raccontare la storia della più famosa famiglia reale inglese, The Crown.

Lo show è andato avanti per diversi anni e lo si può certamente definire uno dei più longevi sulla piattaforma. Sebbene The Crown non sia stata destinata ad essere tra le varie serie Netflix cancellate degli ultimi tempi, è comunque giunto il momento anche per lei di salutare il pubblico.

La sesta stagione è infatti quella conclusiva per lo show, ed i cui primi quattro episodi sono già ora disponibili in streaming.

In alcuni di questi compare la figura della modella Kelly Fisher. Si tratta di un'americana poi trasferitasi in Canada. Sin da piccola ha calcato la passerella fino a lavorare con importanti marchi come Victoria's Secret. Si dice che abbia poi iniziato a frequentare Dodi Fayed nel 1996, la loro relazione è stata oggetto di dibattito per diverso tempo. Quando venne riferito che la coppia si fosse fidanzata però, Fayed ha poi negato.

Come detto nello show Netflix, la Fisher voleva fargli causa, assumendo la famosa avvocatessa di Hollywood Gloria Allred. Tutto ciò perché secondo lei l'uomo l'avrebbe "costretta a mettere la sua carriera al secondo posto per trascorrere più tempo con lui".

Voi che ne pensate? Nel frattempo ci chiediamo ancora: The Crown 5 funziona?