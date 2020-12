Chi è il padre del bambino di Rory? Rivisitiamo il segreto di Una mamma per amica

Nel 2016 Netflix ci ha regalato un revival di Una mamma per amica con Lauren Graham e Alexis Bledel che hanno ripreso i loro ruoli di Lorelai e Rory Gilmore. Il finale di quei quattro episodi ha rivelato che Rory è incinta, ma ci ha lasciato con il mistero su chi sia il padre del suo bambino.

La rivelazione è stata comunque un po' scioccante, anche perché Una mamma per amica non tornerà e probabilmente non sapremo mai chi è effettivamente il padre del bambino di Rory. Ma possiamo fare alcune supposizioni.



La risposta più comune è che è l'ex di Rory, Logan (Matt Czuchry), sia il padre. I due sono stati insieme ai tempi del college ma Rory ha rifiutato la sua proposta di matrimonio alla fine della settima stagione. Nonostante questo, dieci anni dopo, i due si frequentano ancora e la sua paternità è l’opzione più logica e probabile.



Tuttavia, Rory usciva anche con un ragazzo di nome Paul (Jack Carpenter), anche se lei continuava a dimenticarsi di lui. Un'altra teoria è che sia il fan senza nome di Star Wars (quello che indossa un costume da Wookiee) con cui Rory passa una notte.

È meno probabile che sia Jess (Milo Ventimiglia), dal momento che nonostante la chiara chimica tra i due, non tornano insieme nel revival.



Logan è la risposta più ovvia e anche la più logica. Lui è per Rory quello che Christopher è stato per Lorelai, e la serie che finisce con Rory che rimane incinta porta l'intera storia di Una mamma per amica al punto di partenza.



E voi chi credete che sia il padre del bambino? Intanto vi consigliamo 10 serie da guardare se avete amato Una mamma per amica.