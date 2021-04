Chi è il padre di Bjorn? Il segreto di Vikings mai svelato

La stagione 6 di Vikings, divisa in due parti, ha messo la parola fine alla storia dei figli di Ragnar Lothbrok, che hanno tutti concluso - nel bene e nel male - un percorso solido e ben narrato. Nonostante lo show sia terminato ottimamente, ancora alcuni dubbi e quesiti sono rimasti irrisolti, e oggi ne vediamo insieme uno dei più importanti.

Abbiamo visto insieme come Alexander Ludwig abbia ottenuto la parte di Bjorn la Corazza in Vikings, e proprio a Bjorn dedichiamo il nostro approfondimento odierno, per parlare dell'incredibile dubbio rimasto su chi fosse il vero padre del personaggio. Avvisiamo che, per chi ancora non avesse visto Vikings e fosse intenzionato a recuperarla, faremo spoiler, in particolare sulla quinta stagione del prodotto, quindi vi consigliamo - nel caso non foste arrivati a quel punto - di non procedere oltre nella lettura, e di tornare in un secondo momento.

Un dilemma irrisolto

L'ultima apparizione di Rollo (interpretato da Clive Standen) in Vikings, è stata nell'undicesimo episodio della quinta stagione di Vikings, dal titolo La rivelazione. In tale frangente, prima di dare addio allo show, Rollo comunica a Bjorn (Alexander Ludwig) di essere il suo padre biologico, visione che viene rifiutata immediatamente dal giovane Ragnarsson, evidenziando come lui sia molto più uguale al personaggio interpretato da Travis Fimmel, che al suo fratello.

È chiaro che, non avendo più avuto un seguito negli episodi avvenire, difficilmente potremo mai scoprire la verità a riguardo. In molti sono convinti si trattasse di un subdolo stratagemma di Rollo per assicurarsi i favori di Bjorn, eppure come ipotesi non è comunque da scartare a priori, in quanto la madre del ragazzo, Lagertha (Katheryn Winnick) ha avuto rapporti con entrambi gli uomini. Noi, nel profondo, ci sentiamo comunque di dare ragione a Bjorn, ma la certezza (forse) non ce l'avremo mai. Per fortuna.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alla carriera passata da modello di intimo del Travis Fimmel di Vikings.