Chi è il padre di Cirilla? Scopriamo il mistero di The Witcher 3

Il ruolo di Ciri in The Witcher si è fatto sempre più centrale con il passare delle stagioni: il personaggio interpretato da Freya Allan è ormai il vero e proprio fulcro di ciò che accade nel Continente, e gran parte della sua importanza è ovviamente legata alla sua importantissima e finora oscura discendenza.

Tutto ciò che sapevamo finora sull'identità dei genitori di Ciri era infatti che si trattasse di Pavetta, principessa di Cintra e discendente dell'elfa Lara Dorren (alla quale la nostra deve i suoi straordinari poteri, nonché il Sangue Elfico che le scorre nelle vene), e di Duny, cavaliere errante legato a Geralt dalla Legge della Sorpresa.

Proprio nel corso di quest'ultima stagione della serie Netflix, però, è giunto il colpo di scena che non ha ovviamente sorpreso coloro che conoscono l'universo di The Witcher dai libri di Sapkowski o dalla serie videoludica: Duny altri non è che Emhyr van Emreys, attuale Imperatore di Nilfgaard nonché responsabile della guerra che sta sconvolgendo il Continente.

Una svolta che rende finalmente completamente chiaro il ruolo di Ciri nelle vicende nelle quali sono ora coinvolti anche Geralt e Yennefer, e che ovviamente complica non poco le cose per il futuro: per saperne di più, comunque, qui vi lasciamo la nostra recensione della prima parte della terza stagione di The Witcher.