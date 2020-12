Chi è il padre della figlia di Rachel? Ripercorriamo alcuni episodi chiave di Friends

Friends è una sitcom creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa dal 1994 al 2004 per un totale di dieci stagioni e 236 episodi. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e dai ragazzi Ross, Chandler e Joey.

Tra gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato Friends vi è stata la gravidanza il cui padre viene ufficialmente rivelato da Rachel nell'episodio 3 dell'ottava stagione dal titolo "La confessione” andato in onda nel 2001.

Durante il matrimonio di Chandler e Monica, Rachel sapeva già di essere incinta e in realtà lo sapevano anche gli amici dato che la ragazza lo aveva dichiarato a Phoebe e quest'ultima lo aveva un po' raccontato in giro credendo che il padre fosse Tag, l'ex di Rachel con cui aveva avuto una tresca sei settimane prima del matrimonio.

Nel sopracitato episodio, però, Rachel decide di confessare a Ross di essere incinta e va da Ross il ragazzo crede che lei voglia rimettersi con lui dopo la notte di sesso del mese prima, ma quando la donna dice di essere incinta, Ross ha una delle sue reazioni clamorose perché si spaventa di dover organizzare un altro matrimonio. Questa paura se la porterà anche nella sala dell'ecografia facendo nascere una discussione con Rachel sul concetto di vero amore.

In poche parole il padre della bambina è proprio Ross il quale aveva anche, quasi erroneamente, registrato un video della notte in cui l'hanno concepita. Questo video sarà fondamentale per capire chi dei due ha spinto l'altro a compiere quel gesto durante una notte brava in cui entrambi erano totalmente ubriachi.

